Spoločnosť Alaska Airlines obnovuje prevádzku letov po výpadku

Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Pozastavenie letov sa podľa Federálneho úradu pre letectvo týkalo aj dcérskej spoločnosti Alaska Airlines a Horizon Air.

Autor TASR
Washington 24. októbra (TASR) - Americká letecká spoločnosť Alaska Airlines bola vo štvrtok nútená pozastaviť niektoré svoje lety v dôsledku technickej poruchy. Po takmer troch hodinách však začala prevádzku obnovovať, píše TASR podľa agentúr AP a Reuters.

Stále pretrváva výpadok systémov informačných technológií, ktorý ovplyvňuje naše prevádzkové činnosti a má za následok zrušenie niektorých našich letov dnes večer a zajtra. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti a prosíme vás, aby ste si pred odchodom na letisko skontrolovali stav svojho letu,“ uviedla Alaska Airlines v najnovšom vyhlásení na platforme X.

Pozastavenie letov sa podľa Federálneho úradu pre letectvo (FAA) týkalo aj dcérskej spoločnosti Alaska Airlines a Horizon Air. Ďalšia dcérska spoločnosť, Hawaiian Airlines, potvrdila, že jej lety prebiehajú podľa plánu.
