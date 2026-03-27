Spoločnosť Anthropic na súde uspela, z čierneho zoznamu ju vyradili
Spoločnosť sa začiatkom marca stala prvou americkou firmou, ktorá bola označená ako riziko pre dodávateľský reťazec.
Autor TASR
Washington/San Francisco 27. marca (TASR) - Americká federálna sudkyňa v noci na piatok rozhodla v prospech startupu Anthropic zameraného na umelú inteligenciu (AI) a predbežne ho vyradila zo zoznamu subjektov ohrozujúcich národnú bezpečnosť. Sudkyňa Rita Linová tiež pozastavila platnosť nariadenia prezidenta Donalda Trumpa, ktorým všetkým federálnym úradom zakázal používať chatbot Claude od Anthropicu. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AP.
Anthropic na zoznam zaradili po vyostrení sporu s Pentagónom, ktorý vypukol niekoľko dní pred útokmi USA na Irán. Claude je jediný model, ktorý v súčasnosti funguje v utajovaných systémoch amerického ministerstva obrany. Spoločnosť Anthropic podráždila šéfa Pentagónu Peta Hegsetha tým, že odmietla používanie svojej technológie na masové sledovanie či riadenie zbraňových systémov, zatiaľ čo ministerstvo chcelo model využívať bez obmedzení.
Spoločnosť sa preto začiatkom marca stala prvou americkou firmou, ktorá bola označená ako riziko pre dodávateľský reťazec. Toto označenie sa historicky používalo najmä pre zahraničných nepriateľov. Rozhodnutie od dodávateľov ministerstva obrany vyžaduje, aby potvrdili, že pri práci pre Pentagón nepoužívajú modely spoločnosti Anthropic.
Spoločnosť reagovala podaním žaloby na federálnom súde v Kalifornii, v ktorej uviedla, že označenie je nezákonné a porušuje jej právo na slobodu prejavu a riadny proces.
Linová dala Anthropicu za pravdu uviedla, že „rozsiahle represívne opatrenia“, ktoré proti spoločnosti prijala Trumpova vláda a minister obrany, pôsobia svojvoľne a nepredvídateľne a mohli by „paralyzovať spoločnosť Anthropic“, najmä vzhľadom na to, že Hegseth využil výnimočnú vojenskú právomoc, ktorá sa zvyčajne uplatňuje voči zahraničným nepriateľom.
„V platných právnych predpisoch nie je nič, čo by podporovalo orwellovskú predstavu, že americká spoločnosť môže byť označená za potenciálneho nepriateľa a sabotéra len preto, že vyjadrila nesúhlas s vládou,“ napísala Linová. Ako ďalšie dôvody na vydanie predbežného opatrenia zdôraznila aj ďalšie „závažné procesné nedostatky“.
