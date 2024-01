Spoločnosť Apple zaplatila Rusku pokutu vo výške 13,6 milióna eur

Moskva 22. januára (TASR) - Americká technologická spoločnosť Apple zaplatila ruskej vláde pokutu vo výške 13,6 milióna dolárov v prípade týkajúcom sa údajného zneužívania dominantného postavenia na trhu s mobilnými aplikáciami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Spoločnosť Apple vyrábajúca smartfóny iPhone pozastavila ich predaj a obmedzila svoje služby vrátane Apple Pay v Rusku krátko po tom, čo Moskva spustila inváziu na Ukrajinu vo februári 2022. Zároveň odstránila aplikácie viacerých ruských spravodajských portálov a platforiem sociálnych médií zo svojho obchodu s aplikáciami App Store.



Ruská Federálna protimonopolná služba (FAS) udelila Applu pokutu v júli toho roku s odôvodnením, že spoločnosť zakázala aplikáciám informovať svojich zákazníkov o možnosti nákupu aj mimo App Store. Spoločnosť sa proti pokute vlani neúspešne odvolala.



"(Spoločnosť) Apple zaplatila pokutu 19. januára 2024. Finančné prostriedky boli presunuté do rozpočtu Ruskej federácie," uviedol vo vyhlásení ruský protimonopolný úrad.



Od začiatku agresie na Ukrajine Moskva uložila pokuty desiatkam západným technologickým spoločnostiam, predovšetkým po tom, čo odmietli odstrániť obsah na svojich platformách, ktorý podľa Ruska porušuje tamojšie zákony proti šíreniu "nepravdivých informácii" alebo "diskreditácii ozbrojených zložiek".



Apple už vlani vo februári zaplatila Rusku pokutu vo výške 10,3 milióna dolárov v prípade, ktorý sa začal v roku 2020 v súvislosti s tvrdeniami, že technologická spoločnosť zablokovala pridanie konkurenčného produktu do svojho obchodu App Store.



Po dlhoročnom súdnom spore v Spojených štátoch spoločnosť Apple minulý týždeň oznámila, že vývojárom aplikácii pre telefóny iPhone povolí používanie alternatívnych platobných systémov. AFP dodáva, že legislatíva Európskej únie, ktorá má vstúpiť do platnosti, bude tiež vyžadovať, aby Apple umožnila platby mimo svojho ekosystému.