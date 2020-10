Spoločnosť AstraZeneca obnovila klinické testovanie vakcíny

Washington 24. októbra (TASR) - Britsko-švédska firma AstraZeneca v piatok oznámila, že v Spojených štátoch obnovila klinické testovanie svojej vakcíny proti novému druhu koronavírusu SARS-CoV-2. V rovnaký deň ohlásila začatie príprav na obnovenie testovania aj americká firma Johnson & Johnson, píše agentúra AFP.



AstraZeneca na vývoji vakcíny spolupracuje s Oxfordskou univerzitou. Klinické testovanie prerušili pred šiestimi týždňami (6. septembra) z dôvodu vážneho neurologického ochorenia, ktoré sa prejavilo u jedného z dobrovoľníkov z Británie. Ešte v septembri mohla spoločnosť svoj program obnoviť v Brazílii, Juhoafrickej republike a Británii. V piatok jeho obnovenie v USA schválil aj Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).



Je to "skvelá správa", že práca na očkovacej látke môže pokračovať, aby "nám pomohla poraziť túto hroznú pandémiu", povedal v tejto súvislosti generálny riaditeľ spoločnosti AstraZeneca Pascal Soriot.



Minulý týždeň po tom, čo taktiež ochorel jeden zo zapojených dobrovoľníkov, dočasne prerušila testovanie aj firma Johnson & Johnson. "Po dôkladnom vyhodnotení závažnej medicínskej udalosti, akú zažil jeden z účastníkov, nebola identifikovaná jasná príčina," uviedla firma vo vyhlásení. "Spoločnosť nenašla nijaké dôkazy, že by túto udalosť spôsobila vakcína," uzavrela Johnson & Johnson.



V piatok jej predstavitelia uviedli, že "plánujú obnoviť získavanie" dobrovoľníkov na tretiu - konečnú fázu testovania, ktorá sa začala koncom septembra a mala by dovedna zahŕňať až 60.000 ľudí na viac ako 200 miestach v USA aj inde vo svete.