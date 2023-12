Spoločnosť Blue Origin obnovuje suborbitálne lety po vlaňajšej nehode

Washington 13. decembra (TASR) - Spoločnosť Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa v utorok oznámila, že budúci týždeň plánuje vypustiť svoju suborbitálnu raketu New Shepard. Pôjde tak o prvú misiu od vlaňajšej nehody bez posádky, v dôsledku ktorej spoločnosť až do odvolania pozastavila svoje suborbitálne lety, informujú agentúry AFP a Reuters.



"Našu ďalšiu misiu New Shepard plánujeme vypustiť 18. decembra," uviedla spoločnosť na sociálnej sieti X. Na palube nebude žiadna posádka, ale 33 vedeckých a výskumných nákladov.



Blue Origin dosiaľ dopravila do vesmíru vyše 31 cestujúcich pomocou vertikálne štartujúcej rakety, jej lety však boli pre nehodu zo septembra 2022 pozastavené. Spoločnosť v marci určila, že príčinou nehody bola "štrukturálna porucha" trysky motora rakety.



Na palube sa vtedy nenachádzala žiadna posádka, ale kapsula rakety plná experimentov amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa musela bezpečne katapultovať uprostred letu.



Americký Federálny úrad pre kontrolu leteckej dopravy (FAA) v septembri ukončil vyšetrovanie stroja New Shepard a súhlasil so zisteniami spoločnosti Blue Origin, od ktorej požadoval 21 opatrení vrátane prepracovania motora i organizačných zmien.



Reuters dodáva, že spoločnosť teraz obnovuje lety rakety New Shepard, pričom sa usiluje o prvý štart svojej oveľa väčšej rakety New Glenn, ktorý je naplánovaný na koniec roka 2024. Zatiaľ čo New Sheppard doletí len na okraj vesmíru, stroj New Glenn je navrhnutý tak, aby vyniesol ťažší náklad až na obežnú dráhu.