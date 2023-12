Spoločnosť Blue Origin posunula štart vesmírnej rakety

Washington 18. decembra (TASR) – Americká spoločnosť Blue Origin v pondelok z technických dôvodov odložila svoj dlho očakávaný návrat do vesmíru. O štart rakety sa však chce znova pokúsiť ešte tento týždeň. TASR správu prebrala od agentúry AFP.



Spoločnosť miliardára Jeffa Bezosa nevypustila do vesmíru žiadnu raketu od septembra 2022. Po vtedajšej nehode rakety bez posádky prerušila lety do odstránenia všetkých technických problémov.



Raketa mala odštartovať v pondelok zo základne spoločnosti v meste Van Horn v americkom štáte Texas. Chladné počasie panujúce na mieste však spôsobilo posunutie štartu, neskôr ho z technických dôvodov úplne odvolali.



Úspešný štart misie NS-24 je kriticky dôležitý pre návrat spoločnosti Blue Origin do vesmíru. Federálny úrad pre letectvo (FAA) po minuloročnej nehode uložil spoločnosti niekoľko povinností, ktoré musí splniť na opätovné udelenie povolenia lietať. Štart rakety spoločnosti schválil v nedeľu.



Viac než rok trvajúce vyšetrovanie FAA ukázalo, že nehodu 12. septembra 2022 spôsobila dýza motora vystavená vyššej teplote, ako sa predpokladalo. Raketa preto krátko po štarte explodovala, hoci kapsula na vrchole rakety sa úspešne núdzovo oddelila a na padákoch pristála na zemi.



Bezosova spoločnosť súperí v suborbitálnych letoch do vesmíru so spoločnosťou Virgin Galactic britského miliardára Richarda Bransona. Tá počas tohto roka uskutočnila päť suborbitálnych komerčných letov.