Spoločnosť British Airways obnoví lety do Izraela

Londýn 9. februára (TASR) - Letecká spoločnosť British Airways v piatok oznámila, že v apríli obnoví lety do Izraela. Vlani v októbri ich pozastavila pre obavy o bezpečnosť, pretože vypukla vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Spoločnosť British Airways, ktorú vlastní v Londýne zaregistrovaný letecký konglomerát IAG, uviedla, že lety do izraelského Tel Avivu obnoví 1. apríla.



Lietať na tejto trase bude štyrikrát týždenne, ale využije na to menšie lietadlá než pred vypuknutím vojny, pretože očakáva slabší záujem zákazníkov.



Mnoho leteckých spoločností po začiatku vojny zastavilo lety do Izraela, ale niektoré odvtedy oznámili ich obnovenie – vrátane Air France, nemeckej Lufthansy a írskej nízkonákladovej spoločnosti Ryanair.