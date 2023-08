Spoločnosť Brussels Airlines musela odkloniť svoje lety ponad Niger

Brusel 7. augusta (TASR) - Uzatvorenie vzdušného priestoru v Nigeri, o ktorom rozhodla armáda, ovplyvní lety do 12 zo 17 afrických destinácií leteckej spoločnosti Brussels Airlines. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra Belga, informuje spravodajca TASR.



Všetky dotknuté lety budú presmerované tak, aby sa vyhli vzdušnému priestoru Nigeru, potvrdila letecká spoločnosť pre Belga.



Vojenská junta v Nigeri v nedeľu večer oznámila, že uzavrela vzdušný priestor krajiny. Varovala zároveň, že každý pokus o jeho narušenie sa stretne s "ráznou a okamžitou reakciou".



Spoločnosť Brussels Airlines využíva vzdušný priestor Nigeru ako koridor pre svoje lety do krajín strednej a východnej Afriky. Všetky tieto lety budú aj naďalej prevádzkované, ale ich trvanie sa z dôvodu odklonu predĺži o jeden a pol až tri hodiny. Podľa vyhlásenia Brussels Airlines táto situácia znamená aj možné medzipristátia lietadiel na doplnenie paliva.



Na lety tejto spoločnosti do Freetownu (Sierra Leone), Monrovie (Libéria), Konakry (Guinea), Dakaru (Senegal) a Banjulu (Gambia) to zatiaľ nemá žiadne dôsledky. Brussels Airlines a jej materská spoločnosť Lufthansa zdôraznili, že situáciu aj naďalej pozorne sledujú a vyhodnocujú.



K vojenskému prevratu v Nigeri došlo 26. júla. Prezidentská stráž vtedy zajala prozápadného, demokraticky zvoleného prezidenta Bazouma, ktorý je odvtedy zadržiavaný v prezidentskom sídle v hlavnom meste Niamey.