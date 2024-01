Spoločnosť Elona Muska prvýkrát implantovala čip do mozgu človeka

Washington 30. januára (TASR) - Spoločnosť Neuralink po prvý raz implantovala čip do ľudského mozgu. Pacientovi sa údajne darí dobre. Podľa agentúry Reuters o tom v pondelok informoval zakladateľ startupovej spoločnosti Elon Musk s tým, že by tento produkt mohol uľahčiť život ľuďom bez funkčných končatín.



"Prvé výsledky ukazujú sľubnú aktivitu neurónov," u operovaného pacienta napísal Musk na sieti X.



"Prvý produkt Neuralink sa volá Telepathy," dodal. Vysvetlil, že umožňuje ovládať telefón alebo počítač a prostredníctvom nich takmer akékoľvek zariadenie len pomocou mysle.



Prvými používateľmi tejto technológie by podľa Muska mohli byť ľudia, ktorí prišli o schopnosť používať svoje končatiny.



"Predstavte si, že by (anglický teoretický fyzik, kozmológ a spisovateľ) Stephen Hawking dokázal komunikovať rýchlejšie ako pisár na stroji alebo dražiteľ. V tom je pointa," objasnil Musk.



Povolenie na implantovanie takýchto zariadení do mozgov ľudských pacientov dostala spoločnosť Neuralink v septembri 2023 a následne začala s náborom dobrovoľníkov. Podľa Reuters šlo o významný míľnik v ambíciách startupu pomôcť pacientom s paralýzou a množstvom ďalších neurologických problémov.



Ambíciou je pomôcť liečiť neurologické poruchy ako amyotrofická laterálna skleróza alebo Parkinsonova choroba a možno raz dosiahnuť aj symbiotický vzťah medzi ľuďmi a umelou inteligenciou, konštatovala vo svojej správe agentúra AFP.



Pred ľuďmi sa testovanie čipu uskutočnilo na opiciach, ktoré boli "v stave blízkom smrti", ako uviedol Musk s vysvetlením, aby sa "minimalizovalo riziko pre zdravé opice". Podľa agentúry Reuters počas experimentu mali opice kŕče, paralýzu i opuch mozgu.



AFP pripomenula, že Muskova spoločnosť nie je jediná, ktorá sa snaží dosiahnuť pokrok v oblasti výskumu rozhrania mozog-stroj alebo mozog-počítač. Austrálska spoločnosť Synchron implantovala svoje prvé zariadenie pacientovi v USA v júli 2022.