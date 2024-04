Spoločnosť Finnair pre rušenie GPS pozastavuje lety do mesta Tartu

Riga 29. apríla (TASR) - Fínska letecká spoločnosť Finnair minimálne do 31. mája pozastavuje lety z Fínska do estónskeho mesta Tartu. Toto rozhodnutie súvisí s prerušovaním signálu navigačného systému GPS na trase lietadla, informovala v pondelok tlačová agentúra DPA.



Pobaltské krajiny už dávnejšie obvinili Rusko z rušenia signálu GPS v oblasti Baltského mora a z ohrozovania bezpečnosti leteckej dopravy, poznamenáva DPA.



Aj minulý týždeň boli dve lietadlá spoločnosti Finnair letiace z Helsínk do Tartu nútené vrátiť sa do Fínska v dôsledku rušenia signálu GPS, čo viedlo k strate kontaktu s estónskym letiskom.



Spoločnosť Finnair vyjadrila nádej, že letisko v meste Tartu bude do konca mája schopné spustiť alternatívny navigačný systém nezávislý od GPS, takže bude možné obnoviť lety. Finnair je jedinou leteckou spoločnosťou, ktorá má priame lety medzi Fínskom a Tartu.



Ministri zahraničných vecí Estónska, Lotyšska a Litvy už dávnejšie uviedli, že za výpadky systémov GPS je zodpovedné Rusko. Toto konanie považujú pobaltské štáty za nepriateľské.



Denník Financial Times s odvolaním sa na vlastný zdroj napísal, že Rusko ruší signály GPS, aby zabránilo útokom dronov na Kaliningradskú oblasť - ruskú exklávu, ktorá je od zvyšku Ruskej federácie oddelená územím Európskej únie.



Od začiatku Ruskom rozpútanej vojny na Ukrajine sú poruchy GPS oveľa častejšie ako v minulosti. Letecké spoločnosti hlásia veľký počet incidentov v oblasti Baltského mora, najmä nad Kaliningradskou oblasťou, ako aj nad Čiernym a Kaspickým morom a vo východnom Stredomorí.



Výpadok GPS nemá vplyv na trasu letu, ani na jeho bezpečnosť - piloti si tento problém uvedomujú a lietadlá majú alternatívne navigačné systémy. Signál GPS je však v súčasnosti potrebný pri približovaní lietadla k letisku.