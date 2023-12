Spoločnosť Google dostala v Rusku pokutu 4,6 miliardy rubľov

Moskva/Praha 20. decembra (TASR) - Súd v Moskve v stredu uložil spoločnosti Google pokutu vo výške 4,6 miliardy rubľov (46 miliónov) za to, že z platformy YouTube opakovane neodstránila materiály obsahujúce informácie zakázané v Rusku. S odvolaním sa na agentúru RIA Novosti o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Ako sa uvádza v materiáloch k prípadu, dôvodom na vypracovanie protokolu proti spoločnosti Google boli videá, ktoré obsahovali tzv. falošné informácie o ruskej armáde a o vojne na Ukrajine, tzv. propagandu LGBT+ a tzv. extrémistické materiály.



Agentúra TASS dodala, že ide už o tretiu pokutu uloženú spoločnosti za neodstránenie materiálov: v decembri 2021 dostal Google pokutu 7,2 miliardy rubľov a v júli 2022 21,07 miliardy rubľov.



Rusko sa so zahraničnými technologickými spoločnosťami sporí o obsah, cenzúru, údaje a miestne zastúpenie v rámci dlhotrvajúceho sporu, ktorý sa zintenzívnil po tom, ako Rusko vo februári 2022 zaútočilo na Ukrajinu, poznamenal britský denník The Guardian.



Platforma YouTube spoločnosti Alphabet je osobitným terčom hnevu ruského štátu, ale na rozdiel od Twitteru a Facebooku či Instagramu nebol prístup k nej v Rusku zablokovaný.



Ruská dcérska spoločnosť Google LLC podala 16. júna na moskovský arbitrážny súd žiadosť o vyhlásenie konkurzu, uviedla RFE/RL.