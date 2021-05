Spoločnosť Google podáva žalobu na ruský cenzúrny úrad Roskomnadzor

Moskva 24. mája (TASR) - Spoločnosť Google údajne podáva žalobu na ruskú Federálnu službu pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor), informovala v pondelok rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Predmetom sporu je podľa ruských médií požiadavka Roskomnadzoru, aby Google zo svojej platformy YouTube odstránil 12 videí obsahujúcich údajne výzvy na účasť na januárových zhromaždeniach na podporu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného.



IT gigant s touto požiadavkou nesúhlasí a po prvýkrát má v úmysle spochybniť rozhodnutie ruských úradov na súde, keďže obmedzenie prístupu k informačným zdrojom považuje Google za nezákonnú.



Ako uviedol Kirill Nikitin z právnickej firmy Vegas Lex, doteraz spoločnosť Google vystupovala v Rusku na súdoch iba ako obžalovaný alebo ako tzv. tretia strana procesu.



Odborníci spájajú tento nečakaný krok spoločnosti Google so zvýšeným tlakom ruských úradov, ktorému sú v Rusku vystavené platformy tejto spoločnosti.



Viacerí oslovení ruskí advokáti v rozhovore pre médiá poukazovali aj na to, že nie je náhoda, že spoločnosť Google podala žalobu v mene svojho ústredia: umožní jej to totiž, aby v prípade nutnosti bránila svoje záujmy aj na medzinárodných súdoch.