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Spoločnosť Huawei uznali za vinnú z krádeže obchodného tajomstva
Verdikt padol po 11-týždňovom súdnom procese na federálnom súde v Brooklyne.
Autor TASR
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Washington 25. novembra (TASR) - Americká súdna porota v New Yorku v utorok uznala čínsku spoločnosť Huawei za vinnú z krádeže obchodných tajomstiev. Oslobodila ju však od závažnejšieho obvinenia z organizovaného zločinu, informovali médiá. Spoločnosť tento rozsudok odmietla. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Spoločnosť Huawei, jeden z popredných svetových výrobcov telekomunikačných zariadení, sa dostala do hľadáčika Trumpovej administratívy, ktorá ju podozrieva z možnej špionáže v prospech čínskej vlády.
USA už v minulosti vyzývali ostatné krajiny, aby pri budovaní mobilných sietí 5G nevyužívali infraštruktúru tejto čínskej spoločnosti.
Verdikt padol po 11-týždňovom súdnom procese na federálnom súde v Brooklyne. Spoločnosť Huawei počas neho opakovane odmietala obvinenia z protiprávneho konania, informoval denník The New York Times.
Spoločnosť obvinili z pokusu o nábor zamestnancov amerických telekomunikačných firiem s cieľom získať od nich technologické informácie.
Tieto údaje mali spoločnosti Huawei umožniť vyvíjať produkty podobné tým, ktoré ponúkali jej konkurenti, a následne ich predávala za nižšie ceny, uvádza sa v obžalobe.
Prokuratúra tvrdila, že Huawei dokonca spustil interný program, v rámci ktorého ponúkal zamestnancom bonusy za získanie priemyselných tajomstiev konkurenčných spoločností.
Podľa denníka The Times porota uznala spoločnosť za vinnú v 10 z celkovo 12 bodov obžaloby. Medzi nimi boli obvinenia z koordinovaného úsilia o krádež obchodných tajomstiev, podvod voči Spojeným štátom a bankový podvod.
Huawei však rozsudok odmietol, pričom verdikt označil za nepodložený. Obvinenia zo strany USA sú „bez právneho a faktického základu“, uviedla spoločnosť vo svojom vyhlásení. Dodala, že „dôkladne preskúmame príslušné rozsudky a podnikneme všetky potrebné právne kroky na ochranu našich práv a záujmov.“
Spoločnosť však súd oslobodil spod obvinenia zo sprisahania s cieľom vydierania a marenia spravodlivosti.
Podľa spoločnosti práve toto rozhodnutie „potvrdzuje, že týmto obvineniam chýba faktický základ“.
Spoločnosť Huawei, jeden z popredných svetových výrobcov telekomunikačných zariadení, sa dostala do hľadáčika Trumpovej administratívy, ktorá ju podozrieva z možnej špionáže v prospech čínskej vlády.
USA už v minulosti vyzývali ostatné krajiny, aby pri budovaní mobilných sietí 5G nevyužívali infraštruktúru tejto čínskej spoločnosti.
Verdikt padol po 11-týždňovom súdnom procese na federálnom súde v Brooklyne. Spoločnosť Huawei počas neho opakovane odmietala obvinenia z protiprávneho konania, informoval denník The New York Times.
Spoločnosť obvinili z pokusu o nábor zamestnancov amerických telekomunikačných firiem s cieľom získať od nich technologické informácie.
Tieto údaje mali spoločnosti Huawei umožniť vyvíjať produkty podobné tým, ktoré ponúkali jej konkurenti, a následne ich predávala za nižšie ceny, uvádza sa v obžalobe.
Prokuratúra tvrdila, že Huawei dokonca spustil interný program, v rámci ktorého ponúkal zamestnancom bonusy za získanie priemyselných tajomstiev konkurenčných spoločností.
Podľa denníka The Times porota uznala spoločnosť za vinnú v 10 z celkovo 12 bodov obžaloby. Medzi nimi boli obvinenia z koordinovaného úsilia o krádež obchodných tajomstiev, podvod voči Spojeným štátom a bankový podvod.
Huawei však rozsudok odmietol, pričom verdikt označil za nepodložený. Obvinenia zo strany USA sú „bez právneho a faktického základu“, uviedla spoločnosť vo svojom vyhlásení. Dodala, že „dôkladne preskúmame príslušné rozsudky a podnikneme všetky potrebné právne kroky na ochranu našich práv a záujmov.“
Spoločnosť však súd oslobodil spod obvinenia zo sprisahania s cieľom vydierania a marenia spravodlivosti.
Podľa spoločnosti práve toto rozhodnutie „potvrdzuje, že týmto obvineniam chýba faktický základ“.