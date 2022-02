Spoločnosť IAG sa chce vyhnúť vzdušnému priestoru Ruska

Londýn 25. februára (TASR) - Britsko-španielska letecká spoločnosť IAG v piatok oznámila, že mení trasy svojich letov, aby sa vyhla preletom nad ruským vzdušným priestorom. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Generálny riaditeľ IAG Luis Gallego oznámil, že spoločnosť takisto ruší let do Moskvy. International Airlines Group (IAG) vlastní aj aerolínie Iberia a spoločnosť British Airways.



Moskva v piatok zakázala vstup do svojho vzdušného priestoru všetkým lietadlám spojeným s Britániou vrátane tranzitných letov po tom, čo po ruskom vojenskom útoku na Ukrajinu zabránili ruskej leteckej spoločnosti Aeroflot prelety nad Spojeným kráľovstvom.



IAG rozhodnutím o zrušení preletov nad Ruskom podľa Gallega reaguje na opatrenie prijaté Britániou voči Aeroflotu, píše Reuters.