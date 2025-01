Spoločnosť Jeju Air obmedzí vnútroštátne i medzinárodné lety

Soul 2. januára (TASR) — Generálny riaditeľ juhokórejskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Jeju Air má zakázané opustiť krajinu. Oznámila to vo štvrtok polícia vyšetrujúca nedeľňajšiu haváriu jedného z lietadiel týchto aerolínií v meste Muan, ktorá si 29. decembra vyžiadala 179 mŕtvych. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



Spoločnosť Jeju Air vo štvrtok v súvislosti s týmto nešťastím podľa agentúry Jonhap uviedla, že v reakcii na rastúce obavy o bezpečnosť plánuje už na budúci týždeň obmedziť počet vnútroštátnych letov a od tretieho januárového týždňa obmedzí aj medzinárodné lety. Už predtým oznámila plány na zníženie počtu letov do marca o desať až 15 percent s cieľom zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť.



Nedeľňajšiu nehodu Boeingu 737-800 spoločnosti Jeju Air so 181 ľuďmi na palube prežili len dve osoby. K najhoršiemu leteckému nešťastiu v Južnej Kórei došlo na letisku Muan ležiacom na juhozápade krajiny, kde lietadlo pri pristávaní bez vysunutého podvozku zišlo z dráhy, narazilo do múra stojaceho za ňou a explodovalo.



Jednou z príčin nešťastia môže byť aj porucha podvozku boeingu. Počas vyšetrovania vyšlo najavo, že havarované lietadlo vykonalo za 48 hodín pred nehodou 13 letov.



Spoločnosť Jeju Air bola kritizovaná aj za nedostatky v údržbe lietadiel. Predstaviteľ jej manažmentu Song Kjung-hun na margo tejto kritiky vo štvrtok uviedol, že aerolínie mali v minulosti dostatok kvalifikovaných technikov, ktorým dali príležitosť pokračovať v pracovnom pomere aj po odchode do dôchodku. V dôsledku pandémie COVID-19 však podľa neho nastalo obdobie, keď nebol splnený štandard odporúčaný ministerstvom dopravy, predstavujúci 12 technikov na jedno lietadlo.