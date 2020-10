Spoločnosť Johnson & Johnson prerušila klinické testy vakcíny

Washington 13. októbra (TASR) - Americká firma Johnson & Johnson oznámila, že dočasne prerušila klinické testovanie svojej vakcíny proti novému druhu koronavírusu SARS-CoV-2 po tom, čo jeden z dobrovoľníkov ochorel. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Spoločnosť vo svojom oznámení uviedla, že pozastavila všetky klinické testy vakcíny v súvislosti s prípadom "nevysvetlenej choroby" u pacienta zapojeného do testovania.



Podľa Johnson & Johnson sa s chorobami, nehodami a ďalšími takzvanými nežiaducimi udalosťami počas klinického testovania počíta. Firma dodala, že jej lekári sa spoločne s nezávislou komisiou pokúsia určiť, čo mohlo tieto zdravotné problémy u účastníka testovania spôsobiť.



Táto vakcína proti koronavírusu je v poradí už desiatou na svete, a štvrtou v USA, ktorá dosiahla tretiu - konečnú fázu testovania. Zúčastňuje sa nej až 60.000 dobrovoľníkov na viac ako 200 miestach v USA aj inde vo svete.



V prípade, že by klinické testy potvrdili efektivitu a bezpečnosť vakcíny, k očkovaniu by stačila jedna dávka, píše agentúra AP.



V septembri dočasne prerušila klinické testy vakcíny proti koornavírusu britsko-švédska firma AstraZeneca, ktorá na jej vývoji spolupracuje s Oxfordskou univerzitou. Dôvodom bolo takisto bližšie nešpecifikované ochorenie, ktoré sa prejavilo u jedného z dobrovoľníkov.