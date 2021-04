Spoločnosť Johnson & Johnson začala s distribúciou vakcín do EÚ

Brusel 12. apríla (TASR) - Spoločnosť Johnson & Johnson začala v pondelok s distribúciou svojich jednodávkových vakcín proti ochoreniu COVID-19 do krajín Európskej únie. Oznámili to predstavitelia EÚ i hovorkyňa zmienenej spoločnosti, ktorých citovala agentúra Reuters.



Americká spoločnosť Johnson & Johnson (J&J) chcela pôvodne dodávať vakcíny do EÚ už od začiatku apríla, pre problémy súvisiace s ich výrobou sa však s distribúciu oneskorila.



"Zo skladov dnes odchádzajú prvé dávky (vakcín) určených členským štátom (Únie)," uviedol v pondelok na tlačovej konferencii hovorca Európskej komisie.



"Johnson & Johnson dnes začína s dodávaním vakcín do EÚ. Veľmi dobrá správa," skonštatoval aj europoslanec Peter Liese z nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU).



Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton koncom marca informoval, že J&J dodá EÚ od apríla do konca júna 55 miliónov dávok vakcín a ďalších 120 miliónov dávok potom do Únie doručí v treťom štvrťroku.



Liese uviedol, že podľa najnovších informácií, ktoré má od samotnej spoločnosti i EK, nie je celkom zrejmé, či Johnson & Johnson takýto sľub dodrží. Dodal však, že "50 miliónov dávok" v druhom štvrťroku "je istých".



Hovorkyňa Johnson & Johnson potvrdila, že spoločnosť začala v pondelok distribuovať dodávky vakcín do krajín EÚ a tiež Nórska a Islandu. K množstvu plánovaných dodávok pre apríl a druhý štvrťrok sa však vyjadriť odmietla. Samotná spoločnosť informovala, že v roku 2021 plánuje do EÚ, Nórska a na Island dodať 200 miliónov dávok vakcín.