Spoločnosť Latam Airlines zrušila pre štrajk pilotov v Čile 173 letov

Autor TASR
Santiago 12. novembra (TASR) - Najmenej 173 letov bolo v Čile zrušených po tom, čo piloti spoločnosti LATAM Airlines vstúpili v stredu do štrajku. Informovala o tom samotná letecká spoločnosť. Výpadok letov sa dotkol až 20.000 cestujúcich. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.

Letecká spoločnosť so sídlom v Santiagu uviedla, že takmer všetkým postihnutým cestujúcim bolo poskytnuté riešenie.

V dôsledku štrajku, ktorý sa začal o polnoci po neúspešnom rokovaní o zmluve s dopravcom, spoločnosť vo svojom vyhlásení uviedla, že musela zrušiť lety naplánované na obdobie od 12. do 17. novembra.
