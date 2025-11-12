< sekcia Zahraničie
Spoločnosť Latam Airlines zrušila pre štrajk pilotov v Čile 173 letov
Letecká spoločnosť so sídlom v Santiagu uviedla, že takmer všetkým postihnutým cestujúcim bolo poskytnuté riešenie.
Autor TASR
Santiago 12. novembra (TASR) - Najmenej 173 letov bolo v Čile zrušených po tom, čo piloti spoločnosti LATAM Airlines vstúpili v stredu do štrajku. Informovala o tom samotná letecká spoločnosť. Výpadok letov sa dotkol až 20.000 cestujúcich. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.
Letecká spoločnosť so sídlom v Santiagu uviedla, že takmer všetkým postihnutým cestujúcim bolo poskytnuté riešenie.
V dôsledku štrajku, ktorý sa začal o polnoci po neúspešnom rokovaní o zmluve s dopravcom, spoločnosť vo svojom vyhlásení uviedla, že musela zrušiť lety naplánované na obdobie od 12. do 17. novembra.
Letecká spoločnosť so sídlom v Santiagu uviedla, že takmer všetkým postihnutým cestujúcim bolo poskytnuté riešenie.
V dôsledku štrajku, ktorý sa začal o polnoci po neúspešnom rokovaní o zmluve s dopravcom, spoločnosť vo svojom vyhlásení uviedla, že musela zrušiť lety naplánované na obdobie od 12. do 17. novembra.