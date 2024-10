Spoločnosť Lufthansa predĺžila prerušenie letov do Tel Avivu

Berlín 21. októbra (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa v pondelok predĺžila pozastavenie leteckých spojení do izraelského Tel Avivu do 10. novembra. Dôvodom je napätá bezpečnostná situácia v regióne Blízkeho východu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a spravodajského webu The Times of Israel.



"Letecké spoločnosti skupiny Lufthansa... sa rozhodli predĺžiť pozastavenie svojich letov do Tel Avivu do 10. novembra 2024," uviedla spoločnosť vo vyhlásení. Dodala, že jej dcérska spoločnosť Eurowings nebude prevádzkovať lety do Tel Avivu do 30. novembra.



Do 31. októbra sú pozastavené aj lety Lufthansy do Teheránu, letecké spojenia do libanonskej metropoly Bejrút aerolínie prerušili do 30. novembra.



Pod skupinu Lufthansa spadajú okrem Eurowingsu aj spoločnosti SWISS, Brussels Airlines a Austrian Airlines.



Izraelská armáda v súčasnosti bojuje proti palestínskemu hnutiu Hamas v Pásme Gazy a libanonskému Hizballáhu.