Spoločnosť Maersk po výbuchoch otočila svoje lode pri pobreží Jemenu

Kodaň/Washington 24. januára (TASR) — Dánska prepravná spoločnosť Maersk v stredu oznámila, že dve lode patriace americkej dcérskej spoločnosti smerujúce do Červeného mora sa otočili po tom, čo v oblasti, na ktorú útočia jemenskí povstalci húsíovia, boli zaznamenané výbuchy. Informovala o tom agentúra AFP.



Lode Maersk Detroit a Maersk Chesapeake v tom čase smerovali v sprievode plavidiel amerického námorníctva z Adenského zálivu do Červeného mora cez prieliv Báb al-Mandáb.



"Posádka, lode i náklad sú v bezpečí. Americké námorníctvo obe lode otočilo a eskortuje ich späť do Adenského zálivu," uviedla spoločnosť Maersk.



Hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby neskôr informoval, že húsíovia v stredu odpálili tri rakety na dve obchodné plavidlá nachádzajúce sa na juhu Červeného mora. Dve z nich sa podarilo zostreliť torpédoborcu amerického námorníctva, tretia minula svoj cieľ.



V reakcii na útoky húsíov na komerčné a vojenské plavidlá niekoľko lodných spoločností odklonilo svoje plavidlá z trasy cez Červené more na dlhšiu trasu okolo Mysu dobrej nádeje, ktorá im dvihne náklady.



Spoločnosť Maersk sa takto rozhodla začiatkom januára, lode Maersk Detroit a Maersk Chesapeake, plaviace sa pod vlajkami USA, však vlastní americká dcérska spoločnosť Maersk Line Limited (MLL). Tá po stredajšom incidente až do odvolania pozastavila všetku dopravu v regióne.



Jemenskí povstalci pôvodne útočili raketami a dronmi iba na lode spojené s Izraelom alebo smerujúce do Izraela. Neskôr začali útočiť na všetky lode, ktoré zo smerovania do Izraela iba podozrievajú. Tvrdia, že útoky podnikajú zo solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde Izrael spustil vlani v októbri rozsiahlu vojenskú operáciu proti militantnom z hnutia Hamas.