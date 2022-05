Firma Meta bude zdieľať viac údajov o zacielení politických reklám

Washington 23. mája (TASR) - Spoločnosť Meta, ktorá prevádzkuje sociálnu sieť Facebook, v pondelok uviedla, že bude verejne zdieľať viac údajov o zacielení politických reklám zo strany ich inzerentov. Meta spresnila, že do svojej databázy s názvom "Facebook Open Research and Transparency" zahrnie podrobné informácie o zacielení príspevkov, ktoré majú charakter politického marketingu. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Ide nám o to, aby sme sa pozreli na stratégiu inzerentov, o čo sa pokúšali," povedal Jeff King, viceprezident pre obchodnú integritu spoločnosti Meta.



Facebook už roky čelí tlaku, aby zabezpečil transparentnosť v oblasti cielenej reklamy na svojich platformách, najmä v súvislosti s predvolebnými kampaňami. V roku 2018 sociálna sieť spustila verejnú knižnicu reklám (Ad Library). Odborníci však tento nástroj kritizovali, pretože neposkytoval dostatok podrobných údajov o zacielení politickej reklamy.



Meta v pondelok uviedla, že vylepšená knižnica reklám čoskoro zobrazí súhrn informácií o zacielení reklamných príspevkov, ktoré sa zobrazujú užívateľom na ich zariadeniach pri prezeraní Facebooku.



"Knižnica reklám môže napríklad ukázať, že za uplynulých 30 dní sa na stránke zobrazilo 2000 reklám o sociálnych problémoch, voľbách alebo o politike a že 40 percent výdavkov (zadávateľov) bolo zameraných (napríklad) na ľudí, ktorí žijú v Pensylvánii, respektíve na ľudí, ktorí sa zaujímajú o politiku," spresnila firma Meta v príspevku na oficiálnom blogu.



Meta uviedla, že rozšírené informácie v jej knižnici za začnú zobrazovať v júli. Pre overených výskumníkov budú údaje k dispozícii koncom mája a budú zobrazovať informácie od augusta 2020.