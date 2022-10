Spoločnosť Meta potvrdila globálny výpadok aplikácie WhatsApp

Paríž 25. októbra (TASR) - Americká spoločnosť Meta, ktorá vlastní sociálne siete Facebook a Instagram, v utorok potvrdila, že zaznamenala globálny výpadok populárnej aplikácie WhatsApp: služba bola nedostupná v Ázii, Juhoafrickej republike, Británii či ďalších európskych štátoch.



Meta dodala, že pracuje na tom, aby bolo fungovanie WhatsAppu čo najskôr obnovené. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



"Vieme o tom, že niektorí ľudia majú momentálne problém posielať správy a pracujeme na obnovení WhatsAppu pre každého čo najrýchlejšie, ako je to možné," povedal pre AFP hovorca firmy Meta.



Výpadky komunikačnej aplikácie WhatsApp nahlásil v utorok ráno monitorovací server Downdetector a objavili sa tiež početné sťažnosti používateľov na sociálnych sieťach, ktorí napísali, že sa nemohli prihlásiť do aplikácie alebo nevedeli odosielať správy či videá.



Downdetector uviedol, že okolo 09.50 h SELČ nahlásilo problémy viac ako 68.000 ľudí v Spojenom kráľovstve, 19.000 osôb v Singapure a 15.000 ľudí v Juhoafrickej republike.



Reuters píše, že aplikácia WhatsApp sa stala kľúčovým komunikačným prostriedkom pre mnohých ľudí aj firmy. Keď mal WhatsApp vlani v októbri niekoľko hodinový výpadok, zasiahlo to obchodovanie s aktívami od kryptomien až po ropu, predtým, než obchodníci prešli na alternatívne platformy, akou je napríklad Telegram.