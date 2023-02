Spoločnosť Meta spúšťa na Facebooku a Instagrame predplatnú službu

San Francisco 20. februára (TASR) - Sociálne siete Facebook - ktorý mal byť "vždy" zadarmo - a Instagram oznámili v nedeľu, že spúšťajú predplatnú službu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Výkonný riaditeľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg oznámil spustenie služby Meta Verified, v jej rámci budú mať užívatelia za 11,99 dolárov mesačne overený účet. K podobnému kroku už pristúpil v konkurenčnom Twitteri americký podnikateľ Elon Musk.



"Tento nový prvok súvisí so zvýšením autenticity a bezpečnosti naprieč našimi službami," napísal Zuckerberg vo vyhlásení na Facebooku a Instagrame.



Meta Verified tento týždeň spustia v Austrálii a na Novom Zélande, následne aj v Spojených štátoch a iných krajinách.



Predplatiteľov s overeným účtom bude od ostatných uživateľov odlišovať odznak, ktorý majú overení užívatelia už teraz. Získajú aj dodatočnú ochranu pred napodobňovaním svojho účtu, priamy prístup k zákazníckej podpore a väčšiu viditeľnosť.



Podľa spoločnosti Meta bude táto služba primárne zameraná na tvorcov obsahu, ktorí sa na na Facebooku a Instagrame snažia rozšíriť svoju prítomnosť. Časom sa môže táto služba upraviť. Určená bude pre fyzické osoby nad 18 rokov, nie pre firmy. Účty, ktoré už sú overené, zatiaľ zmeny nečakajú.



Podobnú službu chcel na Twitteri vlani zaviesť aj Elon Musk. Jeho prvotná snaha sa skončila neúspechom, keď túto sociálnu sieť zaplavili falošné účty. To vydesilo spoločnosti, ktoré tieto platformy využívajú na reklamu. Musk bol preto nútený službu pozastaviť a v decembri ju opäť v tichosti zaviedol.



Facebook pomohol s vybudovaním modulu veľkých internetových platforiem súčasnosti, ktoré zbierajú dáta svojich užívateľov. Predávajú ich potom pre personalizované reklamné účely, zatiaľ čo užívatelia majú prospech z "bezplatných" služieb.



Facebook na svojej hlavnej stránke dlhodobo tvrdil, že "je zadarmo a vždy bude". V roku 2019 spoločnosť od tohto sloganu v tichosti ustúpila. Podľa odborníkov to urobila, pretože pre hodnotu osobných údajov jej užívateľov nebola nikdy zadarmo.