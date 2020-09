Spoločnosť Qantas pripravila špeciálny vyhliadkový let nad Austráliou

Canberra 17. septembra (TASR) - Austrálska letecká spoločnosť Qantas ponúkla pre ľudí, ktorým v dôsledku reštrikcií súvisiacich s koronavírusovou pandémiou chýba lietanie, sedemhodinový vyhliadkový let nad Austráliou.



"Qantas uskutoční špeciálny vyhliadkový let nad Severným teritóriom, Queenslandom a Novým Južným Walesom v reakcii na veľký dopyt zo strany cestujúcich, ktorí pravidelne cestujú lietadlom," uviedli aerolínie vo vyhlásení.



Cestovné lístky sa začali predávať vo štvrtok a rozpredali sa v priebehu desiatich minút, uviedol pre stanicu CNN hovorca Qantasu.



"Pravdepodobne ide o najrýchlejšie rozpredaný let v histórii Qantasu," uviedol riaditeľ spoločnosti Alan Joyce. "Ľuďom evidentne chýba cestovanie a lietanie. Ak bude záujem, určite zrealizujeme viac takýchto letov, zatiaľ čo všetci čakáme na otvorenie hraníc," dodal.



K dispozícii bolo 134 lístkov v sume od 787 do 3787 austrálskych dolárov (487 až 2341 eur). Súčasťou letu je aj zábavný program na palube vrátane prekvapenia v podobe účasti celebrity.



Let sa uskutoční 10. októbra na lietadle typu Boeing 787 Dreamliner, ktoré je zvyčajne rezervované na interkontinentálne lety. Tento typ lietadla je známy svojimi veľkými oknami, čo je ideálne pre pozorovanie krajiny.



Lietadlo vyštartuje zo Sydney a v nízkej letovej hladine preletí nad viacerými obľúbenými austrálskymi lokalitami vrátane hory Uluru, Veľkej koralovej bariéry, Byronovho zálivu, regiónu Sunshine Coast, súostrovia Whitsunday či sydneyského prístavu Port Jackson.



Austrália má pre pandémiu Covid-19 už niekoľko mesiacov zatvorené svoje hranice pre takmer všetkých cudzincov, pričom osoby s trvalým pobytom v Austrálii, ktoré chcú ísť do zahraničia, potrebujú špeciálne výjazdné víza.