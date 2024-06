Spoločnosť Singapore Airlines odškodní zranených po turbulencii

Bangkok 11. júna (TASR) - Spoločnosť Singapore Airlines ponúkla finančnú kompenzáciu cestujúcim, ktorí sa minulý mesiac zranili počas silných turbulencií na palube jej lietadla. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Lietadlo Boeing 777-300ER s 211 pasažiermi a 18 členmi posádky počas letu z Londýna do Singapuru 20. mája nečakane kleslo z letovej hladiny 11.300 metrov na 9.400 metrov nad západným pobrežím Mjanmarska. Pre prudkú stratu výšky boli nepripútaní pasažieri vymrštení do stropu. Počas letu zomrel 73-ročný muž pravdepodobne na infarkt a viac ako 50 cestujúcich a letušiek sa zranilo. Po núdzovom pristátí v Bangkoku na letisku Suvarnabhumi bolo 18 ľudí hospitalizovaných.



"Singapore Airlines (SIA) sa všetkým cestujúcim hlboko ospravedlňuje za traumatický zážitok na palube letu SQ321 dňa 20. mája 2024," uviedla spoločnosť vo vyhlásení zverejnenom v utorok. "Cestujúcim, ktorí pri incidente utrpeli ľahké zranenia, sme ponúkli odškodné 10.000 USD (9297 eur). Tých, ktorí utrpeli vážnejšie zranenia sme pozvali, aby sme prediskutovali ponuku kompenzácie na osobnom stretnutí, ak sa už cítia dobre a sú na to pripravení," dodala.



Letecká spoločnosť ponúkne zálohu 25.000 USD (23 242 eur) cestujúcim, u ktorých lekársky posudok potvrdil dlhodobú lekársku starostlivosť a potrebujú finančnú pomoc na riešenie ich bezprostredných potrieb. Okrem toho ponúkla plnú náhradu za leteckú dopravu pre všetkých cestujúcich a ďalších jeden tisíc USD (929 eur) na pokrytie výdavkov v Bangkoku.



V súlade s príslušnými predpismi Európskej únie alebo Spojeného kráľovstva dostane každý cestujúci ďalšie odškodnenie a úhradu liečebných nákladov. Na požiadanie tiež SIA zabezpečila rodinným príslušníkom cestujúcich leteckú dopravu do Bangkoku.