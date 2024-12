Spoločnosť Space One odložila štart rakety Kairos na tuhé palivo

Tokio 14. decembra (TASR) - Japonská spoločnosť Space One v sobotu odložila štart rakety Kairos krátko pred plánovaným termínom. Ďalší pokus presunula na nedeľu skoro ráno miestneho času. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Sobotný štart rakety bol naplánovaný na 11.00 h miestneho času (03.00 SEČ). "Počas konečného rozhodovacieho procesu o štarte sme analyzovali poveternostné podmienky. Rýchlosť vetra vo výške 10 kilometrov bola veľmi vysoká a podmienky pre štart neboli vhodné," povedal Kozo Abe, výkonný riaditeľ spoločnosti Space One.



"Urobíme maximum, aby sme sa pripravili na zajtrajšie odpočítavanie," povedal.



Raketa Kairos na tuhé palivo prvýkrát vzlietla s testovacím satelitom v marci zo štartovacej rampy v prefektúre Wakajama. Pre technické problémy bol niekoľko sekúnd po štarte vydaný povel na samodeštrukciu.



Pri druhom pokuse o štart má raketa niesť päť satelitov, vrátane jedného od Taiwanskej vesmírnej agentúry. Výskumnú vesmírnu spoločnosť Space One založili v roku 2018 veľké spoločnosti vrátane Canon Electronics, IHI Aerospace, Shimizu a štátnej Development Bank of Japan.



Spoločnosť dúfa, že sa presadí v konkurenčnom prostredí, podobne ako SpaceX Elona Muska, ktorá získala zmluvy s NASA a Pentagonom na vynášanie satelitov.



Japonská agentúra pre výskum vesmíru (JAXA) zažila niekoľko neúspešných pokusov o vzlet svojho systému H3 novej generácie, ktorý sa potom podaril vo februári tohto roka. V novembri jej raketa na tuhé palivo Epsilon S zhorela pri testovaní motora.