Spoločnosť SpaceX vyniesla na obežnú dráhu ďalšie satelity Starlink

Mys Canaveral 6. mája (TASR) - Raketa Falcon 9 americkej súkromnej spoločnosť SpaceX v piatok úspešne odštartovala z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Cieľom misie bolo vypustenie ďalších 53 satelitov Starlink na nízku obežnú dráhu Zeme. TASR o tom informovala na základe živého prenosu, ktorý spoločnosť prenášala na sociálnej sieti Twitter.



Štart rakety sa odohral o 5.45 h miestneho času (11.45 h SELČ). Prvý stupeň rakety Falcon 9 sa o zhruba osem minút po štarte vrátil na Zem a pristál na autonómnej plávajúcej pristávacej plošine s názvom "A Shortfall of Gravitas" v Atlantickom oceáne.



Starlink prevádzkuje viac ako 2000 satelitov a pozemné stanice, ktoré poskytujú internetové pripojenie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa ešte v marci poďakoval americkému miliardárovi Elonovi Muskovi za to, že svojou satelitnou internetovou službou podporil Ukrajinu. Spoločnosť SpaceX pripojila Ukrajinu k satelitnej sieti po tom, ako sa na Muska obrátil podpredseda ukrajinskej vlády a minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov.



Satelitná internetová služba prenáša internetové údaje do vesmíru prostredníctvom rádiových signálov. Pozemné stanice na Zemi vysielajú signály satelitom na obežnej dráhe a tie ich následne prenášajú späť užívateľom na Zemi.