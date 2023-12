Spoločnosť SpaceX vyniesla na orbitu bezpilotné lietadlo X-37B

Washington 29. decembra (TASR) - Nosná raketa Falcon Heavy americkej spoločnosti SpaceX v noci na piatok odštartovala z Kennedyho vesmírneho strediska v americkom štáte Florida. Do vesmíru vyniesla americké vojenské lietadlo X-37B na výskumnú misiu.



Misia odštartovala z Floridy vo štvrtok o 20.07 h miestneho času (2.07 h SEČ). Štart bol pôvodne plánovaný na 7. decembra, viackrát ho však odložili pre nepriaznivé počasie a technické problémy.



Ide už o siedmu misiu tohto bezpilotného lietadla, po prvý raz ho však do vesmíru vynáša Falcon Heavy, uvádza portál Space. Krátko po 23.00 h miestneho času odštartovala aj raketa Falcon 9 tejto americkej spoločnosti, ktorá na obežnú dráhu vynesie družice Starlink.



Misie lietadla X-37B podliehajú utajeniu a SpaceX na žiadosť Vesmírnych síl USA (USSF) zrušila priamy prenos štartu. Medzi hlavné ciele najnovšieho letu patrí prevádzka tohto opakovane použiteľného vesmírneho lietadla v nových letových režimoch, uviedli USSF.



Stroj X-37B sa vyvíjal a vyrábal v maximálnom utajení. Pre letectvo Spojených štátov ho skonštruoval výrobca a prevádzkovateľ nosných rakiet United Launch Alliance, spoločný podnik spoločností Boeing a Lockheed Martin.



Lietadlo má dĺžku približne deväť metrov a pripomína zmenšenú verziu raketoplánov s ľudskou posádkou, ktoré svoju prevádzku skončili v roku 2011. Energiu mu poskytujú solárne panely a prvý let na orbitu absolvovalo v roku 2010.