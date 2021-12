Spoločnosť SpaceX vyslala pre posádku na ISS zásoby i vianočné darčeky

Washington 21. decembra (TASR) - Spoločnosť SpaceX v utorok vyslala pre posádku Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) vianočné darčeky a zásoby. Zároveň išlo o 100. úspešné pristátie rakety tejto americkej spoločnosti, informuje tlačová agentúra AP.



Nosná raketa Falcon Heavy odštartovala z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride, ktoré prevádzkuje Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Raketa vyniesla do vesmíru kozmickú kapsulu Dragon s takmer troma tonami vybavenia pre siedmich astronautov na ISS.



O niekoľko minút na to prvý stupeň rakety úspešne pristál vo vertikálnej polohe na plošine v oceáne. Stalo sa tak presne šesť rokov po tom, ako spoločnosť Elona Muska uskutočnila v roku 2015 prvé kolmé pristátie svojej rakety.



"Je kľúčové znížiť náklady na lety do vesmíru, aby bolo možné opakovane využívať tieto urýchľovacie rakety. Sté pristátie je veľkým míľnikom. Sme hrdí na to, že počas rokov sme museli vyrobiť len niekoľko týchto zariadení," uviedla Sarah Walkerová, manažérka vesmírnych misií spoločnosti SpaceX.



Medzi doručovanými položkami sú vianočné darčeky od rodín astronautov, ako aj údené rybie a morčacie mäso, zelená fazuľa či ovocné koláče pre sviatočnú oslavu. Súčasťou dodávky je aj experiment s pracím prostriedkom. Zásoby majú na ISS doraziť v stredu.



SpaceX ukončuje rok s celkovo 31 štartmi; ide o najvyšší počet, aký táto spoločnosť dosiaľ uskutočnila za jeden rok.