Spoločnosť Terra Drone investuje na Ukrajine do obranného systému
Autor TASR
Kyjev 8. apríla (TASR) - Japonská spoločnosť Terra Drone Corporation oznámila strategickú investíciu na Ukrajine a spoločné spustenie výroby stíhacieho dronu Terra A1. Cieľom je čeliť nízkonákladovým hrozbám pomocou nízkonákladových prostriedkov. TASR o tom píše podľa webu Defence-industry.eu.
Japonská spoločnosť vstúpila v marci 2026 na trh s obrannými zariadeniami s cieľom podporiť obranné spôsobilosti novej generácie. Ide najmä o investície zariadení na zachytávanie dronov nepriateľa.
Nový stíhací dron Terra A1 ponúka dolet 32 kilometrov a maximálnu rýchlosť 300 km/h. Na zníženie hluku a tepelnej stopy využíva elektrický pohon a je navrhnutý ako lacnejšia alternatíva k tradičným stíhacím raketám. S dobou letu približne 15 minút dokáže v rámci jednej misie vykonávať dohľad, detegovať ciele a neutralizovať hrozby.
„Výmena bezpilotných lietadiel, ku ktorej došlo v nedávnych situáciách, napríklad na Blízkom východe, naznačuje, že v modernej obrane je najvyššou prioritou pre bezpečnosť medzinárodného spoločenstva zabezpečenie obranných dronov. Neutralizujú hrozby napríklad cestou kamikadze munície,“ povedal Toru Tokušige.
„V snahe nájsť účinné riešenie tejto výzvy som osobne niekoľkokrát navštívil Ukrajinu, aby som sa opakovane stretol s miestnymi inžiniermi a príslušnými orgánmi,“ dodal.
