Spoločnosť Turkish Airlines obnovuje pravidelné lety do Kábulu

Istanbul 17. mája (TASR) - Turecký národný letecký dopravca Turkish Airlines obnoví od 21. mája lety z Istanbulu do afganského Kábulu. Linka nebola v prevádzke od roku 2021, keď sa americké jednotky narýchlo stiahli z Afganistanu a kábulské letisko ostalo zdevastované. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Náš svet sa zväčšuje, zavádzame lety z Kábulu do Istanbulu štyrikrát týždenne," oznámil letecký dopravca v internetovej reklame.



Letecká linka medzi Istanbulom a Kábulom bude v prevádzke v utorky, stredy, piatky a nedele. Ako prvá obnovila lety do Kábulu spoločnosť flydubai v roku 2023.



Obnovenie plnej prevádzky letiska v Kábule predstavuje jeden z kľúčových krokov k obnoveniu zničeného hospodárstva v Afganistane, komentuje AFP.



Letecké spojenia, aj keď obmedzené, v súčasnosti prevádzkujú z Kábulu aj afganské letecké spoločnosti Kam Air a Ariana Afghan Airlines. Ponúkajú spojenia do Dubaja, Moskvy, Islamabadu či Istanbulu.