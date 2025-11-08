< sekcia Zahraničie
Spoločnosť UPS po tragédii pozastavila prevádzku lietadiel MD-11
Autor TASR
Washington 8. novembra (TASR) - Spoločnosť UPS v piatok oznámila, že pozastavila prevádzku svojej flotily nákladných lietadiel MD-11 po tom, ako jedno z nich tento týždeň havarovalo v meste Louisville v americkom štáte Kentucky. Tragédia si doposiaľ vyžiadala najmenej 14 obetí. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Z dôvodu opatrnosti a v záujme bezpečnosti sme sa rozhodli dočasne pozastaviť prevádzku našej flotily lietadiel MD-11,“ uviedla spoločnosť UPS.
K nehode došlo v utorok približne o 17.15 h miestneho času (23.15 h SEČ), keď lietadlo odlietalo do Honolulu z hlavného logistického uzla UPS na Medzinárodnom letisku Muhammada Aliho v Louisville. Lietadlo sa krátko po vzlietnutí mierne zdvihlo zo zeme, no následne havarovalo a explodovalo. Stroj narazil do budov v blízkosti letiska, pričom usmrtil aj viacerých ľudí na zemi. Na palube sa nachádzali traja členovia posádky. Guvernér Kentucky Andy Beshear medzičasom informoval, že počet obetí havárie sa zvýšil na 14.
„Pozastavenie prevádzky nadobúda účinnosť okamžite. Toto rozhodnutie sme prijali proaktívne na odporúčanie výrobcu lietadla,“ dodala kuriérska spoločnosť.
Spoločnosť uviedla, že má pripravené núdzové plány, aby mohla „naďalej poskytovať spoľahlivé služby“. Podľa spoločnosti tvorí lietadlá MD-11 približne deväť percent celkovej flotily UPS.
Podľa správ amerických médií pozastavil prevádzku svojej flotily lietadiel MD-11 aj doručovacia spoločnosť FedEx, ktorá v súčasnosti vykonáva bezpečnostnú kontrolu.
Vyšetrovacie tímy informovali, že rozsiahly výbuch a následný požiar zapríčinilo množstvo paliva v lietadle, ktoré sa chystalo na 6920 kilometrov dlhý let. V čase nehody bolo v lietadle 144.000 litrov paliva.
