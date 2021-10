Spoločnosť Valneva oznámila úspešné výsledky testov svojej vakcíny

Paríž 18. októbra (TASR) – Francúzsko-rakúska spoločnosť Valneva v pondelok oznámila, že klinické testy jej vakcíny proti koronavírusu boli „pozitívne". Stalo sa tak mesiac po tom, ako Británia vypovedala spoločnosti zmluvu na dodávku jej protikoronavírusových vakcín, informovala agentúra AFP.



Valneva uviedla, že tretia fáza klinických testov jej vakcíny preukázala „pozitívne" výsledky. Toto testovanie prebiehalo v Británii a zúčastnilo sa na ňom 4012 dospelých osôb. Podľa spoločnosti vakcína dokáže v organizme vytvoriť väčší počet protilátok a má menej vedľajších účinkov ako vakcína proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca.



Vakcína od Valnevy s názvom VLA2001 obsahuje „neaktívny" koronavírus, ktorý ma pomôcť telu vybudovať si protilátky. Podľa jedného z vedúcich pracovníkov výskumu vakcíny, profesora Adama Finna, ide o „oveľa tradičnejší prístup k výrobe vakcín" ako v prípade očkovacích látok, ktorými sa v súčasnosti proti koronavírusu očkuje v Európe, Británii a Severnej Amerike.



Spoločnosť uviedla, že je na začiatku schvaľovacieho procesu vakcíny v Británii a zároveň sa pripravuje požiadať o povolenie na použitie tejto očkovacej látky aj Európsku agentúru pre lieky (EMA).



„Sme odhodlaní získať pre nášho odlišného kandidáta (na vakcínu) povolenie tak rýchlo, ako to len bude možné. Ďalej veríme, že budeme schopní významným dielom prispieť ku globálnemu boju proti pandémii COVID-19," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Valneva Thomas Lingelbach.



Spoločnosť doteraz dostala iba jednu objednávku na kúpu svojej vakcíny proti koronavírusu, a to od Británie. Tá však začiatkom septembra zmluvu zo spoločnosťou na dodávku 100 miliónov dávok vakcín v rokoch 2021/2022 vypovedala. Londýn to zdôvodnil porušením záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, Valneva to však dôrazne odmietla.



Podľa Francúzska však Európska únia s Valnevou stále rokuje o možných dodávkach vakcíny.



Po vypovedaní zmluvy zo strany Británie prišlo k poklesu akcií spoločnosti, tie však po oznámení úspešných klinických testov v pondelok opäť prudko vzrástli, a to až o 30 percent, píše AFP.