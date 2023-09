Spoločnosť Virgin Galactic absolvovala tretí komerčný let do vesmíru

Washington 9. septembra (TASR) – Spoločnosť Virgin Galactic si v piatok pripísala na konto tretí úspešný let do vesmíru s platiacimi pasažiermi na palube. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a portálu Space.com.



Nosné lietadlo vzlietlo v piatok o 8.34 h miestneho času (16.34 h SELČ) a pristálo o 9.36 h. Raketoplán VSS Unity, v ktorom sedia pasažieri s inštruktorom, dosiahol nadmorskú výšku 89 kilometrov.



Pasažiermi boli realitný magnát Ken Baxter, juhoafrický rodák a ochranca životného prostredia Timothy Nash a britský inžinier a podnikateľ Adrian Reynard. Ako inštruktorka letela Beth Mosesová.



Virgin Galactic používa na vesmírne lety obrovské dvojtrupové nosné lietadlo zvané VSS Eve, ktoré vzlietne z dráhy v Novom Mexiku a vynesie do vzduchu tryskový raketoplán VSS Unity zavesený pod ním. Ten sa následne od nosného lietadla odpojí a vyletí do vesmíru rýchlosťou blížiacou sa trojnásobku rýchlosti zvuku (tzv. Mach-3). Pasažieri si potom môžu niekoľko minút užívať beztiažový stav, počas ktorého môžu po raketopláne robiť saltá a premety alebo obdivovať pohľad na zakrivenie Zeme, píše AFP.



Nash na palubu vzal dve fosílie ľudských predkov – kľúčnu kosť astralopiteka sediba starú takmer dva milióny rokov a kosť z palca homo naledi starú približne 250.000 rokov, uvádza webová stránka spoločnosti Virgin Galactic. Oba fosílne pozostatky boli objavené v oblasti Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO známej ako Kolíska života neďaleko Johannesburgu v Juhoafrickej republike.



Virgin Galactic súťaží v sektore suborbitálnej vesmírnej turistiky so spoločnosťou Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa. Tej sa podarilo pomocou vertikálne štartujúcej rakety dopraviť do vesmíru už 31 cestujúcich, jej lety sú však pre nehodu počas letu bez posádky zo septembra 2022 pozastavené do odvolania. Spoločnosť v marci prisľúbila, že ich už čoskoro obnoví.