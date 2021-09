Spoločnosť Virgin Galactic môže obnoviť suborbitálne lety

Washington 30 septembra (TASR) - Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) v stredu oznámil, že zrušil svoje nariadenie pozastavení letov súkromnej spoločnosti Virgin Galactic miliardára Richarda Bransona k hraniciam vesmíru. Informovala o tom agentúra Reuters.



FAA rozhodol o pozastavení letov po tom, ako sa raketoplán VSS Unity s Bransonom na palube počas letu 11. júla odklonil od predpísaného kurzu a pri návrate sa dostal priestoru povoleného riadením letovej prevádzky.



FAA oznámil dočasné pozastavenie letov spoločnosti Virgin Galactic 2. septembra s tým, že čaká na výsledky vyšetrovania. Júlový let bol pre Virgin Galactic prvým s úplnou, šesťčlennou posádkou.



Podľa FAA už Virgin Galactic medzičasom zaviedla zmeny, ktoré úrad požadoval v súvislosti so spôsobom komunikácie počas letu. Spoločnosť totiž spomínanú odchýlku neoznámila leteckému úradu spôsobom, ktorý je v súlade s predpismi.



Raketoplán počas júlového letu najprv vynieslo do približne 13-kilometrovej výšky lietadlo VMS Eve. Následne sa od lietadla oddelil a dosiahol výšku zhruba 88 kilometrov, kde posádka na niekoľko minút ocitla v bezváhovom stave. Bransonova spoločnosť dávnejšie avizovala, že po júlovom lete chce uskutočniť ďalšie dva skúšobné lety, než v roku 2022 spustí pravidelné komerčné lety do vesmíru.