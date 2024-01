Spoločnosť Virgin Galactic vyslala do vesmíru prvú Ukrajinku

Nové Mexiko 26. januára (TASR) - Americká súkromná spoločnosť Virgin Galactic uskutočnila v piatok svoj šiesty komerčný suborbitálny let. Na palube vesmírnej lode boli dvaja piloti a štyria cestujúci, medzi nimi aj historicky prvá žena z Ukrajiny, informuje TASR na základe správy webu Space.com.



Spoločnosť Virgin Galactic o úspešnom lete do vesmíru informovala prostredníctvom sociálnej siete X, kde v piatok napísala: "Vitajte späť na Zemi #Galactic06! Naši piloti, posádka a vesmírna loď bezpečne pristáli v kozmodróme v Novom Mexiku."



Nosné lietalo VMS Eve vzlietlo z Nového Mexika predpoludním miestneho času. Pod jeho krídlami sa nachádzalo suborbitálne lietadlo VSS Unity so šiestimi pasažiermi. Nosné lietadlo vypustilo Unity vo výške približne 13.700 metrov. V tom momente suborbitálne lietadlo naštartovalo svoj raketový motor a zamierilo do vesmíru.



Stroj VSS Unity pristál približne 90 minút po štarte na pristávacej dráhe kozmodrómu Spacesport America v Novom Mexiku.



Medzi pasažiermi bola aj Lina Borozdinová pochádzajúca z Ukrajiny. Podľa spoločnosti Virgin Galactic sa stala prvou Ukrajinkou, ktorá sa dostala do vesmíru.



Galactic 06 bol prvou tohtoročnou misiou spoločnosti a jedným z posledných letov Unity, ktoré má nahradiť pripravované suborbitálne lietadlo triedy Delta. Podľa predstaviteľov spoločnosti bude každé z lietadiel Delta schopné lietať až dvakrát týždenne. S testovacími letmi by mali začať v roku 2025 a v nasledujúcom roku chcú spustiť aj komerčnú prevádzku.



Konkurentom spoločnosti Virgin Galactic v oblasti vesmírnej turistiky je spoločnosť Blue Origin podnikateľa Jeffa Bezosa, ktorá prepravuje ľudí a náklad pomocou kombinácie rakety a kapsuly s názvom New Shepard. V septembri 2022 tento stroj zlyhal počas výskumnej misie bez posádky a do prevádzky sa vrátil len nedávno, zatiaľ bez ľudí na palube.



Lístky na let do vesmíru šesťmiestnou loďou Unity v súčasnosti stoja 400.000 dolárov. Spoločnosť Blue Origin ceny lístkov nezverejnila.