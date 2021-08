Spoločnosť Virgin Galactic začala predávať letenky na vesmírne lety

Washington 7. augusta (TASR) - Americká spoločnosť Virgin Galactic, ktorá sa zameriava na vesmírnu turistiku, začala opätovne predávať letenky na svoje vesmírne lety so štartovacou sumou 450.000 dolárov za jedno miesto. Informovala o tom v piatok stanica BBC.



Krok prichádza po tom, ako spoločnosť pod vedením Richarda Bransona v júli úspešne vykonala svoj prvý let k hraniciam vesmíru s plnou posádkou. Virgin Galactic plánuje začať komerčné lety na budúci rok po vykonaní niekoľkých ďalších testov.



Spoločnosť už predtým predávala letenky za 250.000 dolárov, ale po tragickej nehode svojho zariadenia v roku 2014 ich predaj zastavila. Júlová úspešná testovacia misia viedla k obnoveniu záujmu verejnosti o ponuku tejto firmy.



Virgin Galactic momentálne v oblasti rozvoja vesmírnej turisticky súperí so spoločnosťami Blue Origin pod vedením Jeffa Bezosa a SpaceX pod vedením Elona Muska.



Len niekoľko dní po júlovej misii, na ktorej sa zúčastnil aj samotný Branson, uskutočnil prvý testovací let s plnou posádkou na vlastnom zariadení aj Bezos. Predpokladá sa, že Blue Origin bude ponúkať letenky za 200.000 až 300.000 dolárov.



Spoločnosť SpaceX medzitým vlani podnikla prvý testovací let s ľudskou posádkou k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Na základe partnerstva s americkou vesmírnou agentúrou NASA plánuje spoločnosť dopravovať astronautov na ISS.



Spacex zároveň v tomto roku hodlá vyslať na desaťdňovú vesmírnu misiu trojicu turistov.



Virgin Galactic bude záujemcom ponúkať jednotlivé letenky, ako aj "rodinné balíčky". Možnosťou má byť aj rezervácia celého vesmírneho lietadla, píše BBC.



Už pred zastavením predaja leteniek v roku 2014 ich firma predala približne 600. Ďalší let vesmírneho lietadla spoločnosti Virgin Galactic sa očakáva koncom septembra.