Spoločnosť Virgin Orbit dostala povolenie na vesmírny let z Británie

Londýn 21. decembra (TASR) — Spoločnosť Virgin Orbit miliardára Richarda Bransona dostala potrebné povolenia na uskutočnenie prvého vesmírneho letu z územia Británie. Oznámil to britský Úrad pre civilné letectvo (CAA), informujú v stredu agentúry PA Media a DPA.



Podľa vyhlásenia CAA Virgin Orbit "podnikla všetky náležité kroky", aby sa maximálne eliminovali súvisiace bezpečnostné riziká.



Bransonova spoločnosť plánuje v najbližších týždňoch spustiť vlastnú vesmírnu misiu s názvom Start Me Up, ktorý odkazuje na skladbu britskej rockovej skupiny Rolling Stones. Využije pritom nový kozmodróm Spaceport Cornwall na juhozápade Anglicka, ktorý bol oficiálne uvedený do prevádzky len koncom septembra tohto roku.



Zo cornwallského kozmodrómu odštartuje upravený Boeing 747 aerolínii Virgin Atlantic, na ktorom bude upevnená orbitálna nosná raketa LauncherOne. Keď sa lietadlo bude nachádzať vo výške zhruba 11.000 metrov, raketa sa z neho oddelí a Boeing sa vráti späť na kozmodróm.



LauncherOne následne zapne svoje raketové motory a vynesie na obežnú dráhu Zeme niekoľko menších družíc určených na civilné a vojenské účely. Podľa agentúr PA Media a DPA pôjde o vôbec prvé satelity, ktoré budú vynesené na obežnú dráhu z Európy.



"Pôjde o ďalší kľúčový krok na ceste k uskutočneniu vôbec prvého orbitálneho vesmírneho letu z územia Spojeného kráľovstva," uviedol na margo pripravovanej misie Start Me Up predstaviteľ CAA Tim Johnson.



Spoločnosť Virgin Orbit dostala povolenia britských úradov v priebehu 15 mesiacov od predloženia potrebnej dokumentácie, čo jej umožní vykonať posledné prípravy na štart misie.



Spaceport Cornwall je jedným zo siedmich kozmodrómov, ktoré majú byť postavené v rôznych častiach Británie. Prvý vesmírny let s vertikálnym štartom by sa mal podľa plánu uskutočniť z kozmodrómu SaxaVord Spaceport na Shetlandských ostrovoch.



Družice vyrábané v Británii museli doposiaľ vynášať do vesmíru rakety vypúšťané zo zahraničných kozmodrómov. Britská vláda dúfa, že rozvoj programu štartov vesmírnych družíc sa postupne stane významným zdrojom príjmov pre miestnu ekonomiku.