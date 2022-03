Wizz Air ponúka 100.000 miest zdarma pre ukrajinských utečencov

Budapešť 2. marca (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air sídliaca v Maďarsku ponúka pre utečencov z Ukrajiny 100.000 bezplatných miest na svojich linkách na krátke vzdialenosti. Táto ponuka bude platiť počas marca a bude sa týkať letov zo Slovenska, z Poľska, Maďarska a Rumunska. Aerolínie Wizz Air to oznámili v utorok večer na sociálnej sieti Twitter.



Letecká spoločnosť na Twitteri uviedla, že "sa zaviazala pomáhať ukrajinským utečencom dostať ich do ich cieľa, nech je to kdekoľvek". "Poskytneme 100.000 bezplatných miest na linkách na krátke vzdialenosti, ktoré v marci odlietajú z Poľska, zo Slovenska, z Maďarska a Rumunska," oznámil Wizz Air.



Od začiatku ruskej invázie utieklo z Ukrajiny do zahraničia už viac ako 660.000 ľudí, oznámil v utorok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Väčšina z týchto ľudí – podľa odhadov 450.000 – utiekla do Poľska, povedal v stredu pre súkromnú rozhlasovú stanicu Radio Zet štátny tajomník poľského ministerstva vnútra Pawel Szefernaker.



UNHCR ešte v pondelok zverejnil informáciu, že priamo na Ukrajine je "vnútorne presídlených" zrejme viac než 100.000 ľudí.