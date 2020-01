Výrobca nástrojov Yamaha: Neskúšajte sa tlačiť do puzdier na nástroje

Tokio 14. januára (TASR) - Spoločnosť Yamaha, ktorá je výrobcom hudobných nástrojov, varovala ľudí, aby sa nepokúšali vtlačiť do puzdier na hudobné nástroje. Toto upozornenie vydala v čase šíriacich sa dohadov, že bývalý predseda predstavenstva automobilky Nissan Motor Carlos Ghosn utiekol z Japonska skrytý práve v puzdre na hudobný nástroj. O vyhlásení spoločnosti Yamaha informovala v utorok agentúra Reuters.



"Neuvádzame dôvod, ale objavilo sa veľa tvítov o vliezaní do veľkých puzdier na hudobné nástroje. Varovať po nejakej nehode by bolo neskoro, takže všetkých žiadame, aby to neskúšali," uviedla japonská firma ešte 11. januára na svojom konte na sociálnej sieti Twitter.



Ghosna zatkli v Tokiu v novembri 2018 pre podozrenia z výrazného podhodnocovania svojich príjmov v rokoch 2011 - 2015 a zo zneužívania financií automobilky Nissan na osobné účely. Po zatknutí prišiel o kreslo predsedu predstavenstva Nissanu a celej aliancie Renault–Nissan–Mitsubishi i o post šéfa Renaultu.



Vo väzbe strávil spolu 130 dní, následne ho prepustili na kauciu. Súdny proces s ním sa mal v Japonsku uskutočniť na jar tohto roku. Ghosn vznesené obvinenia popiera.



Pred procesom mal Ghosn zákaz opustiť Japonsko, čo sa mu však za doteraz celkom neobjasnených okolností podarilo. Podľa televízie MTV Lebanon Ghosn koncom roka 2019 ušiel z Japonska údajne schovaný v puzdre na hudobný nástroj.



Ghosn odmietol prezradiť, ako prekonal bezpečnostné opatrenia na letisku, alebo potvrdiť správy médií, že do lietadla ho prepašovali cez privátnu odletovú halu na letisku Kansai v západnom Japonsku, pričom bol údajne skrytý vo veľkom reproduktore, ktorý bol dokonca priveľký na to, aby prešiel röntgenovým batožinovým skenerom.



Ešte predtým médiá špekulovali, že Ghosna z jeho domu v Tokiu vyniesli v puzdre na kontrabas.



Spoločnosť Yamaha, vyrábajúca hudobné nástroje a vybavenie — od klavírov a kontrabasov po bicie a silné reproduktory —, sa vo svojom druhom tvíte poďakovala verejnosti za pozitívne ohlasy na prvé upozornenie týkajúce sa používania puzdier na nástroje. Znova pripomenula, že sú určené len na prenášanie alebo skladovanie hudobných nástrojov, nie pre ľudí.