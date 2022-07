Spoločný postup talianskej pravice komplikujú spory okolo premiéra

Rím 28. júla (TASR) - Lídri troch hlavných strán talianskej pravice rokovali v stredu o spoločnom postupe do septembrových predčasných parlamentných volieb. Zatiaľ však zrejme nedospeli k zhode v otázke výberu spoločného kandidáta na nového premiéra. Informovala o tom agentúra AFP.



V predvolebných prieskumoch verejnej mienky aktuálne vedie krajne pravicová strana Bratia Talianska (FdI) s 23-25 percentami hlasov. Prípadnú budúcu vlády by ale mohla vytvoriť len s ďalšími dvoma pravicovými stranami Vpred Taliansko (Forza Italia) Silvia Berlusconiho a s Ligou Mattea Salviniho.



Líderka FdI Giorgia Meloniová žiada, aby sa pravicové strany vopred zhodli na jednom kandidátovi na premiéra. Bez takéhoto kroku by podľa nej bola dohoda o volebnej aliancii zbytočná. Meloniová pritom vyjadrila pripravenosť postaviť sa na čelo budúcej vlády.



Matteo Salvini naopak žiada, aby nového premiéra nominovala tá z pravicových strán, ktorá dosiahne najlepší volebný výsledok, pričom dúfa, že to bude práve jeho Liga. Tá má aktuálne preferencie len 12-14 percent, ale Salvini dúfa, že sa mu ich do volieb podarí ešte výrazne zvýšiť.



Berlusconiho Forza Italia, ktorá má aktuálne sedem až desaťpercentnú podporu, sa obáva, že ak by sa premiérskou kandidátkou pravice stala už teraz Meloniová, odradilo by to pravicových voličov s umiernenejšími názormi.



Na opačnej strane politického spektra sa profiluje stredo-ľavicová koalícia, ktorej volebným lídrom bude expremiér Enrico Letta. Ten vyzýva na vytvorenie širokého zoskupenia strán, ktoré zastaví vzostup talianskej pravice. Podľa Lettu budú z tohto pohľadu budúce voľby najdôležitejším hlasovaním v dejinách Talianska.