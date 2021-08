Spolok Vlčí máky: Taliban uniesol bývalého tlmočníka českej armády

Kábul/Praha 16. augusta (TASR) - Taliban údajne uniesol jedného z tlmočníkov, ktorý v minulosti pracoval pre českú armádu. Na Facebooku to uviedla mimovládna organizácia Vlčí máky, ktorá je súčasťou iniciatívy Zachraňme tlumočníky, s tým, že ďalší prekladatelia sa spolu s rodinami pred hrozbou militantného hnutia ukrývajú, informuje spravodajský server Novinky.cz.



"Stratili sme kontakt s jedným z tlmočníkov; podľa správy od jeho brata vtrhli do domu ozbrojení muži, zbili ho a odvliekli," píšu Vlčí máky – spolok na pomoc vojnovým veteránom – na sociálnej sieti. Situácia manželky uneseného muža a ich troch malých detí nie je známa.



"Ďalší štyria tlmočníci, ktorí sa nezmestili na vládny (evakuačný) zoznam, sa s rodinami ukrývajú v dosahu letiska (v Kábule). Jedna z rodín je od včerajška v podzemí bez akýchkoľvek zásob vody a jedla," píšu predstavitelia združenia.







V nedeľu podľa nich ministerstvo obrany ČR do evakuačného letu zaradilo dvoch tlmočníkov, ktorí na pôvodnom zozname nefigurovali. To podľa nich potvrdzuje, že "už skôr mohlo dôjsť k chybám pri zostavovaní tohto zoznamu". "Žiadame vládu, aby na palubu zvyšných evakuačných letov pustili všetkých bývalých tlmočníkov armády Českej republiky, ktorí sa ešte dokážu dostaviť na letisko," uviedli.



Česko vyslalo v pondelok do afganskej metropoly Kábul už dve lietadlá, ktoré majú pomôcť s evakuáciou občanov ČR a ich afganských spolupracovníkov.