S bieloruským novinárom zadržali aj jeho priateľku, ruskú občianku

Minsk/Londýn 24. mája (TASR) - Okrem bieloruského novinára a aktivistu Ramana Prataseviča bieloruské úrady zadržali ešte najmenej jedného ďalšieho cestujúceho z lietadla spoločnosti Ryanair, ktoré bolo v nedeľu nútené núdzovo pristáť na letisku v Minsku.



Ako v pondelok informovala ruská služba BBC, spolu s bývalým šéfredaktorom kanálu Nexta Pratasevičom bola zadržaná aj jeho priateľka, 23-ročná ruská občianka Sofia Sapegová.



Sapegová je študentkou magisterského programu na súkromnej neziskovej Európskej humanitnej univerzite (EHU) vo Vilniuse v odbore medzinárodné právo a právo Európskej únie.



"Európska humanitná univerzita vynakladá všetko úsilie na to, aby bola Sofia Sapegová prepustená čo najskôr," uviedol pre BBC hovorca EHU Maxim Milta.



Spoločnosť Ryanair na margo nedeľného incidentu uviedla, že centrum riadenia letovej prevádzky v Bielorusku ju informovalo o potenciálnej hrozbe na palube jedného z jej lietadiel, ktorému bol následne nariadený odklon do Minska.



Podľa bieloruského ministerstva obrany bola ako sprievod lietadla vyslaná stíhačka MiG-29.



Ako informovala agentúra BelTA, pokyn na pristátie lietadla spoločnosti Ryanair vydal osobne Alexandr Lukašenko.



Počas prehliadky lietadla sa na palube nenašiel žiadny podozrivý predmet.



Pratasevič a jeho priateľka boli zadržaní, ostatní cestujúci prešli bezpečnostnou kontrolou a po siedmich hodinách mohli pokračovať v lete do cieľovej destinácie - mesta Vilnius.



Ramana Prataseviča (26) spolu so Sciapanom Pucilom (22), druhým zakladateľom komunikačného kanálu Nexta Live fungujúcim na sociálnej sieti Telegram, zaradili vlani v novembri bieloruské úrady na zoznam osôb podozrivých z teroristickej činnosti.



Úrady tak urobili na základe skorších obvinení, že sa obaja mladí muži podieľali na organizovaní masových nepokojov, čo je trestný čin, za ktorý v Bielorusku hrozí až 15 rokov väzenia.



Kanál Nexta však vtedy upozornil, že terorizmus sa v Bielorusku trestá doživotným väzením alebo smrťou.



Nexta a jeho sesterský kanál Nexta Live sú momentálne zrejme najznámejšími zdrojmi informácií o aktivitách bieloruskej opozície. Bieloruský súd v októbri označil kanál Nexta Live za extrémistický a nariadil jeho zablokovanie. Rovnaký osud medzičasom stihol aj spravodajský web TUT.by.



Pratasevič, ktorý v súčasnosti žije v exile v Poľsku, v nedeľu cestoval z Atén do litovského Vilniusu linkou nízkonákladovej spoločnosti RyanAir.



Vedenie opozičného kanálu tiež dodalo, že Pratasevič bol podľa vlastných slov ešte pred nástupom do lietadla sledovaný.