Spolu s Dňom OSN sa slávi aj Svetový deň informovanosti o rozvoji
Konferencia OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) navrhla 17. mája 1972 opatrenia na šírenie informácií a mobilizáciu verejnej mienky v súvislosti s problémami obchodu a rozvoja.
Autor TASR
New York 24. októbra (TASR) - Svetový deň informovanosti o rozvoji vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v roku 1972. Pripadá na 24. októbra. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na rozvojové problémy a potrebu posilnenia medzinárodnej spolupráce pri ich riešení. Tohtoročná téma je „Preklenutie dátovej priepasti: Posilnenie rozvoja prostredníctvom prístupu k informáciám“.
Účastníci VZ OSN ďalej rozhodli, že termín, v ktorom sa Svetový deň informovanosti o rozvoji bude pripomínať, sa bude zhodovať s Medzinárodným dňom OSN. V rovnaký deň, teda 24. októbra, v roku 1970 schválili Medzinárodnú rozvojovú stratégiu pre druhé desaťročie rozvoja OSN.
Konferencia OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) navrhla 17. mája 1972 opatrenia na šírenie informácií a mobilizáciu verejnej mienky v súvislosti s problémami obchodu a rozvoja. Tieto opatrenia sa stali známymi ako rezolúcia 3038, ktorú VZ OSN schválilo 19. decembra 1972. Táto rezolúcia vyzvala na zavedenie Svetového dňa informácií o rozvoji, ktorý sa prvýkrát oslavoval v roku 1973.
VZ OSN vtedy konštatovalo, že šírenie informácií a mobilizácia verejnosti, najmä mladých ľudí, sa stane dôležitým faktorom pre lepšie pochopenie a uvedomenie si všeobecných problémov týkajúcich sa rozvoja. Podporovať sa tak má zvyšovanie úsilia v oblasti medzinárodnej spolupráce.
V uplynulých rokoch sa tento deň zameriaval viac na význam informačných technológií. Podľa VZ OSN sú informačné a komunikačné technológie nevyhnutné pre riešenie rozvojových problémov. Platí to najmä v kontexte globalizácie. Nové riešenia rozvojových výziev majú potenciál podporiť hospodársky rast, zvýšiť prístup k informáciám a vedomostiam, zlepšiť sociálne začlenenie a odstrániť chudobu.
