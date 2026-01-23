< sekcia Zahraničie
Spolumajiteľa baru v Crans-Montane prepustia z väzby na kauciu
Príčina požiaru je stále predmetom vyšetrovania.
Autor TASR
Sion 23. januára (TASR) — Spolumajiteľa baru Le Constellation vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana, kde počas novoročných osláv prišlo pri požiari o život 40 ľudí a 116 utrpelo zranenia, ešte v piatok po zložení kaucie vo výške 200.000 švajčiarskych frankov (približne 215.000 eur) prepustia na slobodu.
Vo švajčiarskom meste Sion o tom rozhodol súd pre donucovacie opatrenia s tým, že zrušil predbežnú väzbu Jacqua Morettiho a nariadil „alternatívne opatrenia“, ktoré majú zabrániť jeho úteku. TASR o tom informuje na základe správ švajčiarskeho verejnoprávneho telerozhlasu SRF a portálu denníka Blick.
K tomuto novému vývoju došlo po tom, čo manželov Morettiovcov opäť vypočuli tento týždeň v utorok a v stredu.
Kauciu v spomínanej výške požadovala prokuratúra a súd ju považoval za primeranú a odstrašujúcu. Suma bola v ten istý deň prevedená na účet prokuratúry. Podľa denníka Le Figaro ju zaplatil Morettiho „blízky priateľ“, ktorý si želal zostať v anonymite.
Medzi opatrenia, ktoré majú Morettiho odradiť od úteku, patrí zákaz opustenia územia Švajčiarska, povinnosť odovzdať prokuratúre všetky doklady totožnosti a o trvalom pobyte a povinnosť denne sa hlásiť na policajnej stanici.
Moretti a jeho manželka Jessica pochádzajúci z Francúzska sú trestne stíhaní za zabitie z nedbanlivosti, ublíženie na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti.
Zatiaľ čo Jessicu Morettiovú po vypočutí na prokuratúre v Sione, ktoré sa uskutočnilo 9. januára, prepustili na slobodu, Moretti putoval do vyšetrovacej väzby. Pritom ešte 4. januára vyšetrovatelia väzobné stíhanie vo vzťahu k Morettimu odmietli. V tom čase polícia v kantóne Valais vo vyhlásení uviedla, že nenastali podmienky pre donucovacie opatrenia, pretože neexistuje riziko jeho úteku.
Väzobné stíhanie manželov dôrazne požadovali právnici rodín obetí, ktorí kritizovali spôsob, akým orgány kantónu Valais v kauze doteraz konali.
„Pre môjho klienta a rodiny obetí je toto rozhodnutie neočakávané a obzvlášť šokujúce. Od tragédie uplynuli iba tri týždne. Vyšetrovanie sa len začalo,“ povedal v piatok pre denník Blick Christophe de Galembert, jeden z právnikov rodiny 17-ročného Trystana Pidouxa, ktorý pri požiari zahynul.
Prokuratúra vo Valais začala trestné vyšetrovanie voči Morettiovcom 3. januára, teda dva dni po tragédii. Krátko predtým ich vypočuli len ako svedkov.
Príčina požiaru je stále predmetom vyšetrovania. Katastrofu zrejme spôsobili prskavky alebo iná zábavná pyrotechnika, ktorú návštevníci baru oslavujúci príchod nového roka pripevnili k fľašiam šampanského. Predpokladá sa, že ich držali príliš blízko stropu, ktorý začal horieť a interiér tak vo veľmi krátkom čase úplne pohltili plamene. Vyšetrovanie sa zameriava na penovú izoláciu stropu suterénu a na to, či spĺňala predpisy o požiarnej bezpečnosti.
Pochybila však zrejme aj radnica v Crans-Montane, ktorá priznala, že od roku 2019 nebola v bare vykonaná žiadna protipožiarna kontrola.
