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Spolumajiteľku baru po smrteľnom požiari obvinili z falšovania
Na záver 10-hodinového výsluchu právnik Yael Hayat uviedol, že jeho klientka Jessica Morettiová má „niekedy pocit, že v skutočnosti je kritizovaná za to, že prežila“.
Autor TASR
Bern 6. júna (TASR) - Spolumajiteľka švajčiarskeho baru, ktorý počas silvestrovských osláv zničil smrteľný požiar, v piatok obvinili z falšovania. Ide o ďalšie z početných obvinení, ktorým spolu s manželom čelí v súvislosti s novoročnou tragédiou, pri ktorej zahynulo 41 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Švajčiarska prokuratúra počas výsluchu potvrdila, že Jessica Morettiová je obvinená z falšovania dokumentu. Ide o faktúru, ktorá má byť kľúčová. Jej právnici však tvrdia, že je nevinná a tento doklad s prípadom nesúvisí.
Faktúra sa týkala protihlukovej peny, ktorá bola použitá na strope baru a podľa prokuratúry sa vznietila, keď ľudia nad hlavy zdvihli fľaše šampanského s prskavkami.
Morettiovej právnici uviedli, že ich klientka poskytla vyšetrovateľom faktúru za nákup z roku 2015 dobrovoľne. „Išlo o skutočný nákup, ktorý bol len účtovne zaevidovaný pod iným názvom,“ uviedli a trvajú na tom, že toto obvinenie „určite nesúvisí“ s tragédiou.
Aj švajčiarske médiá pripomínajú, že faktúru mohla spolumajiteľka baru upravovať aj z daňových dôvodov a nemusí mať priamu súvislosť s tragédiou.
Právnici rodín obetí to však vidia inak. Faktúra vyvoláva „veľmi oprávnené otázky“, povedal advokát Christophe de Galembert. „Nemáme odpovede,“ dodal.
Na záver 10-hodinového výsluchu právnik Yael Hayat uviedol, že jeho klientka Jessica Morettiová má „niekedy pocit, že v skutočnosti je kritizovaná za to, že prežila“.
Pri vypočúvaní bola aj matka, ktorej 16-ročný syn pri tragédii zahynul. Morettiovcov obvinila z toho, že sa „hrajú na obete“. „Nenesú žiadnu zodpovednosť... Ako očakávate, že my, rodičia, ktorí každý deň navštevujeme hroby svojich detí, máme reagovať?“ povedala.
Morettiovci boli od začiatku vyšetrovania vypočutí dvakrát, no naposledy vo februári a nikdy spoločne. Právnici rodín obetí preto kritizujú, že piatkový výsluch prišiel príliš neskoro a že sa urobilo málo na zabránenie manipulácii s dôkazmi a možnej dohode medzi vypovedajúcimi.
„Ide o pár, ktorý žije v jednej domácnosti. To je vrchol možnej kolúzie,“ povedal právnik Gilles-Antoine Hofstetter. „Je veľká pravdepodobnosť, že ich verzie sú koordinované,“ dodal.
Jessica a Jacques Morettiovci sú okrem iného obvinení aj z usmrtenia z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti v súvislosti s požiarom v ich bare Le Constellation v lyžiarskom stredisku Crans-Montana. V súvislosti s touto tragédiou je celkovo vyšetrovaných štrnásť osôb, vrátane viacerých súčasných a bývalých miestnych úradníkov.
Švajčiarska prokuratúra počas výsluchu potvrdila, že Jessica Morettiová je obvinená z falšovania dokumentu. Ide o faktúru, ktorá má byť kľúčová. Jej právnici však tvrdia, že je nevinná a tento doklad s prípadom nesúvisí.
Faktúra sa týkala protihlukovej peny, ktorá bola použitá na strope baru a podľa prokuratúry sa vznietila, keď ľudia nad hlavy zdvihli fľaše šampanského s prskavkami.
Morettiovej právnici uviedli, že ich klientka poskytla vyšetrovateľom faktúru za nákup z roku 2015 dobrovoľne. „Išlo o skutočný nákup, ktorý bol len účtovne zaevidovaný pod iným názvom,“ uviedli a trvajú na tom, že toto obvinenie „určite nesúvisí“ s tragédiou.
Aj švajčiarske médiá pripomínajú, že faktúru mohla spolumajiteľka baru upravovať aj z daňových dôvodov a nemusí mať priamu súvislosť s tragédiou.
Právnici rodín obetí to však vidia inak. Faktúra vyvoláva „veľmi oprávnené otázky“, povedal advokát Christophe de Galembert. „Nemáme odpovede,“ dodal.
Na záver 10-hodinového výsluchu právnik Yael Hayat uviedol, že jeho klientka Jessica Morettiová má „niekedy pocit, že v skutočnosti je kritizovaná za to, že prežila“.
Pri vypočúvaní bola aj matka, ktorej 16-ročný syn pri tragédii zahynul. Morettiovcov obvinila z toho, že sa „hrajú na obete“. „Nenesú žiadnu zodpovednosť... Ako očakávate, že my, rodičia, ktorí každý deň navštevujeme hroby svojich detí, máme reagovať?“ povedala.
Morettiovci boli od začiatku vyšetrovania vypočutí dvakrát, no naposledy vo februári a nikdy spoločne. Právnici rodín obetí preto kritizujú, že piatkový výsluch prišiel príliš neskoro a že sa urobilo málo na zabránenie manipulácii s dôkazmi a možnej dohode medzi vypovedajúcimi.
„Ide o pár, ktorý žije v jednej domácnosti. To je vrchol možnej kolúzie,“ povedal právnik Gilles-Antoine Hofstetter. „Je veľká pravdepodobnosť, že ich verzie sú koordinované,“ dodal.
Jessica a Jacques Morettiovci sú okrem iného obvinení aj z usmrtenia z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti v súvislosti s požiarom v ich bare Le Constellation v lyžiarskom stredisku Crans-Montana. V súvislosti s touto tragédiou je celkovo vyšetrovaných štrnásť osôb, vrátane viacerých súčasných a bývalých miestnych úradníkov.