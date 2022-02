Spolupráca NASA a ESA s Roskosmosom bude pokračovať napriek sankciám

Na archívnej snímke dvojica ruských kozmonautov Oleg Novickij (vľavo) a Piotr Dubrov. Výstup do voľného vesmíru z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Foto: TASR/AP

Moskva 25. februára (TASR) - Napriek svojej invázii na Ukrajinu je Rusko pripravené pokračovať v spolupráci s USA vo vesmíre. Zároveň však varovalo Spojené štáty pred akýmkoľvek unáhleným ukončením ich spoločnej prevádzke Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).Vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti Telegram to vo štvrtok uviedol šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin. Dodal, že spolupráca medzi oboma krajinami je nevyhnutná pre bezpečnú prevádzku ISS, a to aj v situácii, keď Washington oznámil nové sankcie voči Moskve.Rogozin uviedol, že ukončenie spolupráce medzi USA a Ruskom vo vesmíre by mohlo spôsobiť nekontrolovaný odklon ISS z jej orbity a eventuálne aj jej pád - na územie USA, Kanady, Indie alebo Číny.Pripomenul, že korekciu obežnej dráhy ISS, jej vyhýbanie sa nebezpečným zrážkam s vesmírnym odpadom, sa vykonávajú výlučne za pomoci ruských nákladných lodí Progress MS.Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) pokračuje v spolupráci s Roskosmosom na ISS, a to aj napriek zavedeniu reštriktívnych opatrení zo strany Washingtonu kvôli situácii s Ukrajinou. Pre CNN to vo štvrtok uviedol hovorca NASA.Pokračovať bude aj spolupráca medzi Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a Roskosmosom, a to aj napriek situácii na Ukrajine. Oznámil to v piatok generálny riaditeľ ESA Josef Aschbacher.Podľa neho sa tak bude pokračovať v európsko-ruskom vesmírnom projekte ExoMarts na hľadanie stôp života na Marse. Začiatok druhej časti misie je naplánovaný na september.Roskosmos reagoval na túto správu s uspokojením, konštatovala DPA.