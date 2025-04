Slovensko posilňuje vzťahy s Rumunskom

Bukurešť 2. apríla (TASR) – Slovensko posilňuje dialóg s Rumunskom, kde vycestoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok na bilaterálne konzultácie. V Bukurešti diskutoval o európskych otázkach, ale súčasne o silnej slovenskej menšine, ktorá žije po stáročia v Rumunsku.



Ako priblížil štátny tajomník Marek Eštok po rokovaní so štátnou tajomníčkou pre európske záležitosti rumunského ministerstva zahraničných vecí Clarou Staicuovou, diskusia sa zamerala na prehĺbenie slovensko-rumunského partnerstva v témach Európskej únie, akými sú rozširovanie, budúci európsky rozpočet, no taktiež migrácia, konkurencieschopnosť či obrana. „V európskej agende nás spája mnoho totožných pozícií, čo nás predurčuje na aktívnu spoluprácu predovšetkým v kohéznej politike, spoločnej poľnohospodárskej politike a snahe získať nové zdroje pre investície v rámci nadchádzajúceho Viacročného finančného rámca EÚ,“ uviedol M. Eštok a potvrdil pokračovanie aktivít aj v rámci skupiny Priateľov kohézie s dôrazom na znižovanie regionálnych rozdielov.



Rumunsko je nielen najväčší obchodný partner Slovenska v regióne juhovýchodnej Európy so vzájomným obratom, ktorý vlani presiahol svoje maximum 4,6 miliardy eur, no oba štáty spája i dlhá história blízkych vzťahov. „Rumunsko bolo prvou krajinou, ktorá uznala nezávislú Slovenskú republiku ešte pred jej vznikom v decembri 1992. Zároveň Slovensko ratifikovalo ako prvý členský štát vstup Rumunska do Európskej únie. Rovnako sme dlhodobo podporovali plnohodnotný vstup Rumunska do Schengenu, ktorý bol úspešne dokončený začiatkom tohto roka,“ informoval štátny tajomník rezortu slovenskej diplomacie s tým, že SR podporuje plánované členstvo Rumunska v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a perspektívne aj v eurozóne.



Počas oficiálnej návštevy v Bukurešti sa M. Eštok stretol zároveň s predsedom Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku a poslancom v rumunskom parlamente za slovenskú menšinu Adrianom Merkom. Diskutovali o aktuálnej situácii komunity Sloveniek a Slovákov, ich požiadavkách a možnostiach podpory zo strany Slovenskej republiky. „Naše dlhoročné partnerstvo je založené na spoločných hodnotách, historických väzbách a v neposlednom rade na prítomnosti početnej slovenskej menšiny žijúcej v Rumunsku. Táto komunita je dôležitým mostom medzi našimi štátmi a významne prispieva k rozvoju bilaterálnych vzťahov,“ povedal štátny tajomník. Podľa oficiálnych údajov žije v Rumunsku približne 13-tisíc osôb slovenskej národnosti. Medzi najznámejšie regióny so slovenskou komunitou patria dve oblasti – mesto Nadlak a obce rumunského Rudohoria východne od mesta Oradea, ktoré v januári 2024 osobne navštívil aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.



„Slovenská komunita si v Rumunsku už po dve storočia uchováva svoj jazyk, kultúru i tradície a významne prispieva k zachovaniu našej kultúrnej identity. Pôsobí tu viacero slovenských kultúrnych spolkov, knižníc, folklórnych súborov a školských zariadení, ktoré zabezpečujú výučbu slovenského jazyka. Podporujeme a sme naďalej pripravení podporiť ich aktivity najmä vo vzdelávaní, kultúre a v mládežníckych výmenách,“ vyzdvihol Marek Eštok. Partneri hovorili tiež o slovenských kultúrnych domoch a možnostiach rozšírenia spolupráce so Slovenskom v oblasti kultúrnych podujatí či na úrovni samospráv. Zahraničná cesta štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Rumunsku potvrdzuje trvalý záujem Slovenskej republiky o podporu krajanov žijúcich v zahraničí a zároveň posilňuje partnerstvo medzi Slovenskom a Rumunskom na bilaterálnej aj európskej úrovni.