Spolupráci s kórejskými firmami má pomôcť aj nový konzulát SR v Ulsane

Ulsan 14. mája (TASR) - Podporovať komunikáciu a spoluprácu medzi slovenskými a kórejskými podnikateľmi je cieľom nového honorárneho konzulátu SR v Ulsane, ktorý v utorok otvoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Do tohto priemyselného centra Južnej Kórey sa presunul počas druhého dňa svojej pracovnej cesty v krajine. Z Južnej Kórey informuje osobitný spravodajca TASR.



Honorárnym konzulom SR sa stal Li Jong-čin, ktorý je generálnym riaditeľom medzinárodnej spoločnosti Hanjoo Light Metal. Firma sa zameriava na výrobu automobilových komponentov. Svoju prvú továreň mimo Kórey otvorila v roku 2022 práve na Slovensku, vo Vlkanovej. Investuje do nej 55 miliónov eur.



"Je to človek, ktorý je znalý a hlavne má veľmi dobré podnikateľské podhubie v Ulsane. Veľa si od nového honorárneho konzula sľubujeme, že nám bude otvárať dvere pri aktivitách v súvislosti s podnikateľskými, ale aj výskumnými centrami," zhodnotil Blanár.



Minister sa pri návšteve Ulsanu stretol aj s jeho primátorom Kim Tu-gjumom. Mesto má viaceré dohody o spolupráci s inými regiónmi a mestami po celom svete. "Ponúkol som pánovi primátorovi možnosť, že by sme mohli symbolicky urobiť spoluprácu či už so Žilinským samosprávnym krajom, kde pôsobí Kia a Hyundai Mobis, alebo napríklad s Trenčianskym samosprávnym krajom, kde sa pripravuje investícia Hyundai Mobis v oblasti Novák, kde robíme transformáciu priemyslu. Bolo to prijaté veľmi pozitívne," priblížil Blanár.



V meste navštívil tiež najväčší závod na výrobu automobilov na svete, ktorý patrí kórejskej automobilke Hyundai. Ročne tu vyrobia viac ako 1,4 milióna áut, ktoré distribuujú do 200 krajín sveta. "Mohli sme počuť opäť slová pre budúcnosť spolupráce. Sú naklonení rozširovať tú spoluprácu aj prostredníctvom svojich dcérskych spoločností," doplnil.



S ministrom je na pracovnej ceste aj skupina 13 slovenských podnikateľov, ktorí absolvujú viaceré stretnutia s kórejskými firmami. Jedno z nich sa uskutočnilo aj v Ulsane v inovačno-technologickom centre Technopark. "Mali vytvorený priestor stretnúť sa s firmami, ktoré hľadajú spoločné projekty, resp. vedeli by nadviazať spoluprácu a možno pracovať na rovnakých projektoch," priblížil štátny tajomník rezortu diplomacie Rastislav Chovanec. Podobné rokovanie absolvovali predtým aj v hlavnom meste Soul.



Pre slovenské univerzity môže byť podľa neho zaujímavá zase spolupráca so soulskou Univerzitou Jonse, ktorú navštívil s časťou delegácie. Patrí medzi najprestížnejšie univerzity v Južnej Kórei aj v celej Ázii, venuje sa okrem iného hľadaniu nových patentov či technológií a spolupracuje aj s automobilkami. "Bol tam záujem nadviazať spolupráce aj so slovenskými univerzitami. Dokonca jeden spoločný projekt so Slovenskou technickou univerzitou (STU) už majú pripravený, mal by sa schvaľovať niekedy v júli," avizoval Chovanec s tým, že ak bude tento projekt úspešný, môže sa spolufinancovať z plánu obnovy.



Spoločné výskumné projekty zvyšujú podľa štátneho tajomníka šancu získať na Slovensko aj výskumno-vývojové projekty kórejských firiem. "Doteraz sme neboli veľmi úspešní práve od kórejských investorov, že by výskum a vývoj dokázali presunúť na Slovensko. Ale na základe spolupráce ich domácej Univerzity Jonse a tých najlepších slovenských univerzít je väčšia šanca, že by sa niektorý výskumný projekt realizoval aj v slovenskej pobočke," doplnil Chovanec.