Spolupracovala s Rihannou či Lady Gaga: Zomrela slávna dizajnérka
Autor TASR
Londýn 27. novembra (TASR) - Vo veku 66 rokov v stredu zomrela škótska punkrocková dizajnérka Pam Hoggová, ktorá spolupracovala s hviezdami ako Rihanna či Lady Gaga. Na sociálnych sieťach to oznámila jej rodina, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Zanecháva po sebe veľkolepé dedičstvo, ktoré nás bude naďalej inšpirovať, prinášať radosť a vyzývať nás, aby sme žili nad rámec zaužívaných pravidiel,“ napísala jej rodina s tým, že jej „tvorivý duch a diela ovplyvnili životy mnohých ľudí všetkých vekových kategórií“.
Príčinu smrti rodina neuviedla, poďakovala sa však personálu hospicu vo východnom Londýne. Hoggová svoje posledné chvíle strávila uprostred priateľov a rodiny.
Hoggová bola so svojimi futuristickými dizajnami, odvážnymi účesmi a extravagantnými outfitmi ikonickou postavou londýnskeho týždňa módy. Jej tvorba v sebe spájala iróniu, feminizmus a prvky takzvanej kontrakultúry, ktorá sa vymykala z mainstreamovej formy kultúry.
Narodila sa v škótskom meste Paisley známom najmä pre svoj odevný priemysel. V mladosti študovala v Glasgowe a na londýnskej Royal College of Art (RCA). Prvú kolekciu predstavila v roku 1981 a občas bola prirovnávaná k ďalšej populárnej britskej módnej návrhárke Vivienne Westwoodovej. Tá zomrela v decembri 2022 vo veku 81 rokov.
